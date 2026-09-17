Киевстар предлагает абонентам пакеты услуг под любой бюджет: в сентябре самый дешевый вариант без дополнительных условий стоит 370 гривен в месяц. Рассказываем, какой именно тариф считается самым бюджетным и что входит в его состав.

Тарифы и связь «Киевстар» в сентябре снова обсуждают абоненты — самый дешевый пакет услуг без дополнительных условий теперь стоит 370 гривен в месяц.

Как сообщает официальный сайт оператора, самым дешевым среди тарифов без ограничений по категории пользователя оказался пакет «ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт».

Что входит в тариф за 370 гривен

Пакет «ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт» предусматривает 40 ГБ интернет-трафика, из которых 15 ГБ действуют в роуминге. Также абонент получает безлимит на звонки внутри сети и 300 минут на разговоры по Украине и за границей.

Дополнительно в тариф входят домашний интернет со скоростью до 300 Мбит/с и две «Суперсилы» без доплаты на выбор. Среди доступных опций — «Есть связь», «Дополнительный номер», «Видео на ходу», «Соцсети и мессенджеры», а также Киевстар ТВ или бонусы в Uklon, Helsi и WOG.

Кто платит меньше других

Часть абонентов Киевстар получает более дешевые предложения. Пенсионеры от 60 лет и люди с инвалидностью могут пользоваться тарифом «ВСЕ РАЗОМ Комфорт» за 220 гривен в месяц — это самое дешевое предложение среди всех.

Отдельная льгота действует для самых младших пользователей: родители, опекуны и попечители детей от 6 до 16 лет могут подключить на номер несовершеннолетнего пакет за 270 гривен в месяц с 20 ГБ трафика, безлимитом в сети, 300 минутами по Украине и 50 SMS.

Еще одно предложение касается новых клиентов домашнего интернета: тариф «ВСЕ РАЗОМ Перевага» стоит 250 гривен в месяц, а в течение первых трех месяцев — 200 гривен. Пакет содержит все стандартные сервисы, в том числе Киевстар ТВ.

Как подключить и где проверить условия

Уточнить актуальные условия и подключить тариф можно на официальном сайте оператора или в магазинах Киевстар. Детский пакет, в частности, можно оформить через сервис «Дія».

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