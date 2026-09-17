Работающие пенсионеры, которые после назначения пенсии накопили не менее 24 месяцев страхового стажа, могут увеличить выплату, подав всего одно заявление в Пенсионный фонд. Автоматический перерасчет делают раз в год — в апреле, поэтому личное обращение позволяет не терять деньги месяцами.

Перерасчет пенсий в Украине для работающих пенсионеров имеет важный нюанс. Если после назначения пенсии человек накопил не менее 24 месяцев страхового стажа, государство обязано пересчитать его выплаты — однако автоматически Пенсионный фонд проводит такой перерасчет лишь раз в год, в апреле.

Тем, кто набрал нужный стаж раньше, выгоднее обратиться в учреждение лично, чтобы не терять деньги месяцами. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Какие документы нужны для перерасчета

Процедура максимально упрощена. Для перерасчета достаточно паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП). После подачи заявления ПФУ учтет дополнительный стаж в соответствии с законом, и выплаты вырастут сразу — без ожидания апрельской индексации.

Что делать, если стаж меньше двух лет

Бывает, что человек проработал после выхода на пенсию всего год и уволился. Это время тоже не пропадет и будет учтено. Однако здесь действует другое правило: перерасчет сделают не ранее чем через 24 месяца после предыдущего перерасчета или первичного назначения пенсии.

Возрастные надбавки: сколько доплатят

Часть украинцев получит надбавки благодаря возрастным компенсациям. Гражданам от 70 до 75 лет автоматически доплатят до 300 гривен, от 75 до 80 лет — до 456 гривен, а тем, кому исполнилось 80 лет, начислят до 570 гривен.

Отдельно предусмотрена помощь для одиноких пенсионеров старше 80 лет, нуждающихся в уходе, — но такой статус должна подтвердить медицинская комиссия.

Доплата за сверхурочный стаж

Государство также финансово поощряет тех, кто отработал больше установленной нормы. За каждый дополнительный год стажа сверх нормы пенсионеру доплачивают 1% от прожиточного минимума, что в 2026 году составляет 25,95 гривны. Например, если человек отработал на 30 лет больше нормы, его ежемесячная надбавка составит почти 778 гривен.

Как оформить перерасчет

Чтобы инициировать перерасчет пенсии за дополнительный стаж, нужно обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или подать заявление через личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ. Из документов — паспорт и идентификационный код. Решение о перерасчете принимают на основании данных о страховом стаже, содержащихся в реестре застрахованных лиц.

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