Цена на мясо в Украине по состоянию на середину сентября 2026 года остается высокой: дороже всего в корзине — сырокопченая колбаса, дешевле всего — курятина. Приводим реальные средние цены на сало, свинину, колбасу и вареную ветчину по данным Минфина.

Подорожание продуктов в Украине коснулось и мясной корзины: по данным Минфина, по состоянию на 16 сентября 2026 года средние цены на мясо в магазинах обновлены. Самой дорогой позицией остается сырокопченая колбаса, а самой доступной — курятина.

Сколько стоит курятина и свинина

Дешевле всего среди мясных продуктов стоит курятина. Средняя цена тушки курицы составляет 111,75 грн за килограмм, голени — 111,50 грн, бедра — 134 грн, а филе в среднем продают по 226 грн за килограмм. Брендовая курятина дороже: филе «Наша ряба» стоит 271,90 грн/кг.

Свинина в среднем такая: грудинка — 218,03 грн/кг, лопатка — 220,99 грн/кг, подчеревина — 240,30 грн/кг, ребра — 239,97 грн/кг. Дороже всего свиной ошеек — 346,45 грн/кг, а шашлык в среднем обойдется в 276,13 грн/кг.

Цены на сало, колбасу и вареную ветчину

Цена на мясо в виде сала такая: домашнее сало в среднем стоит 309 грн за килограмм, а соленое — 225,72 грн/кг. Среди колбас самая дешевая вареная докторская: «Ашан» продает ее по 399,90 грн/кг, а «Алан» — по 473,58 грн/кг. В то же время сырокопченая Брауншвейгская обходится в 1242 грн за килограмм.

Вареная ветчина (буженина) тоже недешевая: буженина «Ятрань» в среднем стоит 764 грн/кг, а запеченная с черносливом — 770,36 грн/кг. Для сравнения, в августе среднемесячная цена буженины «Ятрань» была 741,16 грн/кг, то есть за месяц она подорожала.

Данные обновлены Минфином 16 сентября 2026 года и собраны с ценников сетей Novus, Megamarket, Metro и других украинских супермаркетов.

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