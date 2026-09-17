Ціна на м'ясо в Україні станом на середину вересня 2026 року лишається високою: найдорожче у кошику — сирокопчена ковбаса, найдешевша — курятина. Наводимо реальні середні ціни на сало, свинину, ковбасу та варену шинку за даними Мінфіну.

Подорожчання продуктів в Україні торкнулося й м'ясного кошика: за даними Мінфіну, станом на 16 вересня 2026 року середні ціни на м'ясо в магазинах оновлені. Найдорожчою позицією залишається сирокопчена ковбаса, а найдоступнішою — курятина.

Скільки коштує курятина та свинина

Найдешевше серед м'ясних продуктів коштує курятина. Середня ціна тушки курки становить 111,75 грн за кілограм, гомілки — 111,50 грн, стегна — 134 грн, а філе в середньому продають по 226 грн за кілограм. Брендова курятина дорожча: філе «Наша ряба» коштує 271,90 грн/кг.

Свинина в середньому така: грудинка — 218,03 грн/кг, лопатка — 220,99 грн/кг, підчеревина — 240,30 грн/кг, ребра — 239,97 грн/кг. Найдорожче свинячий ошийок — 346,45 грн/кг, а шашлик у середньому обійдеться в 276,13 грн/кг.

Ціни на сало, ковбасу та варену шинку

Ціна на м'ясо у вигляді сала така: домашнє сало в середньому коштує 309 грн за кілограм, а солоне — 225,72 грн/кг. Серед ковбас найдешевша варена лікарська: «Ашан» продає її по 399,90 грн/кг, а «Алан» — по 473,58 грн/кг. Водночас сирокопчена Брауншвейська обходиться у 1242 грн за кілограм.

Варена шинка (буженина) теж недешева: буженина «Ятрань» у середньому коштує 764 грн/кг, а запечена з чорносливом — 770,36 грн/кг. Для порівняння, у серпні середньомісячна ціна буженини «Ятрань» була 741,16 грн/кг, тобто за місяць вона додала в ціні.

Дані оновлені Мінфіном 16 вересня 2026 року і зібрані з цінників мереж Novus, Megamarket, Metro та інших українських супермаркетів.

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