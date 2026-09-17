Во время мобилизации территориальные центры комплектования (ТЦК) нередко нарушают установленные процедуры, и большинство таких действий можно обжаловать в суде. Юристка из Днепра назвала самые распространенные нарушения и объяснила, как защитить свои права.

Штрафы за неявку в ТЦК — не единственная сфера, где нарушаются права военнообязанных. Юристка из Днепра перечислила процедурные нарушения, которые территориальные центры комплектования допускают во время мобилизации и которые можно обжаловать в суде.

Заключение ВВК без анализов

Самая распространенная проблема — заключение военно-врачебной комиссии. Его можно отменить, если осмотр провели без лабораторных анализов. Согласно Положению №402, обследования должны предшествовать осмотру врачей, однако ТЦК часто игнорируют этот этап и заполняют карту со слов или произвольно.

Грубым нарушением считается и отсутствие подписи человека о том, что он ознакомился с результатами осмотра. Как объяснила юристка, не всегда стоит оценивать сам диагноз — это компетенция врачей, — но законность процедуры нужно проверять всегда.

Блокировка водительского удостоверения

Еще одно нарушение — попытки заблокировать водительское удостоверение военнообязанных. ТЦК должны доказать не только факт невыполнения требований законодательства, но и выполнение всех этапов: зафиксировать правонарушение, иметь постановление о привлечении к ответственности и доказательства, что человека невозможно было доставить в центр.

Бездействие по актуализации данных

Обжаловать можно и бездействие служащих по обновлению данных. Вместо исправления ошибки они нередко заявляют, что архивы для проверки утрачены или повреждены, хотя обязаны актуализировать информацию о военнообязанном.

Права военнослужащих

В суд могут обращаться не только военнообязанные, но и действующие военные. Право нарушается, когда игнорируют обращение после создания электронного рапорта в приложении Армія+. Судебная практика показывает, что командование не имеет полномочий создавать искусственные процедурные препятствия, если право на увольнение подтверждено надлежащими документами.

Одно из самых распространенных оснований для отказа в увольнении по семейным обстоятельствам — ссылка командиров на других родственников, которые могли бы ухаживать. Суды нередко встают на сторону военных, если процедура рассмотрения была нарушена.

Что делать, если права нарушили

Если вы считаете действия ТЦК незаконными, зафиксируйте все обстоятельства, соберите документы (повестки, требования, заключения) и подайте административный иск в суд. Обжаловать можно решение ВВК, постановления о штрафах, блокировку водительского удостоверения или бездействие по обновлению данных. Юристка советует прежде всего проверять законность процедуры, а не только сам результат.

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