Працюючі пенсіонери, які після призначення пенсії накопичили щонайменше 24 місяці страхового стажу, можуть збільшити виплату, подавши лише одну заяву до Пенсійного фонду. Автоматичний перерахунок роблять раз на рік — у квітні, тож особисте звернення дозволяє не втрачати гроші місяцями.

Перерахунок пенсій в Україні для працюючих пенсіонерів має важливий нюанс. Якщо після призначення пенсії людина накопичила не менш як 24 місяці страхового стажу, держава зобов'язана перерахувати її виплати — проте автоматично Пенсійний фонд проводить такий перерахунок лише раз на рік, у квітні.

Тим, хто набрав потрібний стаж раніше, вигідніше звернутися до установи особисто, щоб не втрачати гроші місяцями. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Які документи потрібні для перерахунку

Процедура максимально спрощена. Для перерахунку достатньо паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП). Після подання заяви ПФУ врахує додатковий стаж відповідно до закону, і виплати зростуть одразу — без очікування квітневої індексації.

Що робити, якщо стаж менший за два роки

Буває, що людина пропрацювала після виходу на пенсію лише рік і звільнилася. Цей час теж не пропаде і буде врахований. Однак тут діє інше правило: перерахунок зроблять не раніше ніж через 24 місяці після попереднього перерахунку або первинного призначення пенсії.

Вікові надбавки: скільки доплатять

Частина українців отримає надбавки завдяки віковим компенсаціям. Громадянам від 70 до 75 років автоматично доплатять до 300 гривень, від 75 до 80 років — до 456 гривень, а тим, кому виповнилося 80 років, нарахують до 570 гривень.

Окремо передбачена допомога для одиноких пенсіонерів віком від 80 років, які потребують стороннього догляду, — але такий статус має підтвердити медична комісія.

Доплата за понаднормовий стаж

Держава також фінансово заохочує тих, хто відпрацював більше за встановлену норму. За кожен додатковий рік стажу понад норму пенсіонеру доплачують 1% від прожиткового мінімуму, що у 2026 році становить 25,95 гривні. Наприклад, якщо людина відпрацювала на 30 років більше за норму, її щомісячна надбавка становитиме майже 778 гривень.

Як оформити перерахунок

Щоб ініціювати перерахунок пенсії за додатковий стаж, потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або подати заяву через особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ. Із документів — паспорт та ідентифікаційний код. Рішення про перерахунок ухвалюють на підставі даних про страховий стаж, що містяться в реєстрі застрахованих осіб.

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