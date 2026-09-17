Київстар пропонує абонентам пакети послуг під будь-який бюджет: у вересні найдешевший варіант без додаткових умов коштує 370 гривень на місяць. Розповідаємо, який саме тариф вважається найбюджетнішим та що входить до його складу.

Тарифи та зв'язок «Київстар» у вересні знову обговорюють абоненти — найдешевший пакет послуг без додаткових умов тепер коштує 370 гривень на місяць.

Як повідомляє офіційний сайт оператора, найдешевшим серед тарифів без обмежень за категорією користувача виявився пакет «ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт».

Що входить у тариф за 370 гривень

Пакет «ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт» передбачає 40 ГБ інтернет-трафіку, з яких 15 ГБ діють у роумінгу. Також абонент отримує безліміт на дзвінки всередині мережі та 300 хвилин на розмови по Україні й за кордоном.

Додатково до тарифу входять домашній інтернет зі швидкістю до 300 Мбіт/с і дві «Суперсили» без доплати на вибір. Серед доступних опцій — «Є зв'язок», «Додатковий номер», «Відео на ходу», «Соцмережі та месенджери», а також Київстар ТБ чи бонуси в Uklon, Helsi та WOG.

Хто платить менше за інших

Частина абонентів Київстару отримує дешевші пропозиції. Пенсіонери від 60 років та особи з інвалідністю можуть користуватися тарифом «ВСЕ РАЗОМ Комфорт» за 220 гривень на місяць — це найдешевша пропозиція серед усіх.

Окрема пільга діє для наймолодших користувачів: батьки, опікуни та піклувальники дітей від 6 до 16 років можуть підключити на номер неповнолітнього пакет за 270 гривень на місяць із 20 ГБ трафіку, безлімітом у мережі, 300 хвилинами по Україні та 50 SMS.

Ще одна пропозиція стосується нових клієнтів домашнього інтернету: тариф «ВСЕ РАЗОМ Перевага» коштує 250 гривень на місяць, а протягом перших трьох місяців — 200 гривень. Пакет містить усі стандартні сервіси, зокрема Київстар ТБ.

Як підключити та де перевірити умови

Уточнити актуальні умови та підключити тариф можна на офіційному сайті оператора або в магазинах Київстар. Дитячий пакет, зокрема, можна оформити через сервіс «Дія».

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