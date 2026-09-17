С сентября 2026 года старшую профильную школу пилотируют уже в 150 заведениях Украины. Какие изменения ждут учителей и директоров — от межклассных групп до новых правил оценивания.

Как будут работать школы в Украине — вопрос, который сейчас стоит перед педагогами не только из-за отключений света, но и из-за масштабной реформы: с сентября 2026 года старшую профильную школу пилотируют уже в 150 заведениях по всей стране.

Это третий этап реформы Новой украинской школы. К когорте из 30 лицеев-амбассадоров, пилотировавших профильное образование в прошлом году, присоединились еще 120 заведений. Выборка охватила лицеи из городов и сел, больших и малых громад, с пансионом и без него, а также заведения, где учатся на языках национальных меньшинств.

Что изменится для учителей

Главное изменение для директоров и учителей — переход от планирования на уровне класса к планированию на уровне групп профилей. Когда ученики собираются в межклассные группы на курсы по выбору, рушится привычное восприятие класса как единой стабильной единицы. «Это переформатирует не только организацию, но и способ мышления и взаимодействие с учениками», — пояснил в интервью «Вчися.Медіа» руководитель Офиса внедрения НУШ Игорь Хворостяный.

Базовый и углубленный уровни изучения предмета теперь фактически являются двумя разными предметами с собственными программами и глубиной. Учителю, преподающему на обоих уровнях, придется готовить разный материал, а не повторять один и тот же дважды.

Еще одно новшество — возможность для заведений самостоятельно разрабатывать курсы свободного выбора и утверждать их решением педагогического совета. Образовательную программу лицея тоже утверждает педсовет, поэтому директорам вместе с коллективом придется ее «сконструировать» с учетом разных профилей и траекторий учеников.

Сколько учеников должно быть в группе

Чтобы курс по выбору состоялся, на него должны записаться не менее восьми учеников. Если желающих меньше — курс преподавать не будут. Поэтому еще до начала учебного года школы активно опрашивают учеников, чтобы понять, какие группы набираются, и успеть поставить их в расписание.

Ученики углубленно изучают отдельные предметы своего профиля, а предметы других направлений осваивают интегрированными курсами — например, «Естественные науки». Физики и химики получат разъединенные предметы для более глубокого погружения, а STEM-кластеру, к примеру, литературу предлагают только как интегрированный курс.

Как будут оценивать учеников

Учебные заведения могут использовать собственную шкалу оценивания: процентную, 100-балльную или накопительную. Но тогда нужно разработать и утвердить на педсовете систему, по которой итоговую годовую оценку будут переводить в национальную 12-балльную шкалу.

Курсы по выбору пилотные лицеи оценивают по-разному: кто-то ставит «зачтено» или «не зачтено», кто-то лишь отмечает «прослушано», а некоторые оценивают как остальные предметы. Все это решает педагогический совет заведения.

Подготовка учителей к реформе

К общенациональному внедрению, запланированному на сентябрь 2027 года, должны подготовить более 3000 пилотных учителей, более 400 образовательных управленцев и 750 будущих тренеров для педагогов и руководителей школ. Обучение началось в августе с вебинаров, далее идут предметные отраслевые модули и постоянное супервизийное сопровождение в течение года.

Со следующего года эту работу подхватит финский проект «Учимся вместе 2», который продолжит обучение тренеров и подготовит учительство к внедрению трехлетней профильной школы во всех лицеях Украины.

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