З вересня 2026 року старшу профільну школу пілотують уже в 150 закладах України. Які зміни чекають на вчителів і директорів — від міжкласних груп до нових правил оцінювання.

Як працюватимуть школи в Україні — питання, яке зараз стоїть перед освітянами не лише через відключення світла, а й через масштабну реформу: з вересня 2026 року старшу профільну школу пілотують уже в 150 закладах по всій країні.

Це третій етап реформи Нової української школи. До когорти з 30 ліцеїв-амбасадорів, які пілотували профільну освіту минулого року, долучилися ще 120 закладів. Вибірка охопила ліцеї з міст і сіл, великих та малих громад, з пансіоном і без нього, а також заклади, де навчаються мовами національних меншин.

Що зміниться для вчителів

Головна зміна для директорів і вчителів — перехід від планування на рівні класу до планування на рівні груп профілів. Коли учні збираються в міжкласні групи на курси за вибором, руйнується звичне сприйняття класу як єдиної стабільної одиниці. «Це переформатовує не лише організацію, а й спосіб мислення та взаємодію з учнівством», — пояснив в інтерв'ю «Вчися.Медіа» керівник Офісу впровадження НУШ Ігор Хворостяний.

Базовий і поглиблений рівні вивчення предмета тепер фактично є двома різними предметами з власними програмами та глибиною. Вчителю, який викладає за обома рівнями, доведеться готувати різний матеріал, а не повторювати один і той самий двічі.

Ще одна новація — можливість для закладів самостійно розробляти курси вільного вибору та затверджувати їх рішенням педагогічної ради. Освітню програму ліцею теж затверджує педрада, тож директорам разом із колективом доведеться її «здизайнувати» з огляду на різні профілі й траєкторії учнів.

Скільки учнів має бути в групі

Щоб курс за вибором відбувся, на нього мають записатися щонайменше вісім учнів. Якщо охочих менше — курс не викладатимуть. Тому ще до початку навчального року школи активно опитують учнів, щоб зрозуміти, які групи набираються, і встигнути поставити їх у розклад.

Учні поглиблено вивчають окремі предмети свого профілю, а предмети інших напрямів опановують інтегрованими курсами — наприклад, «Природничі науки». Фізики й хіміки матимуть розінтегровані предмети для глибшого занурення, а от STEM-кластеру, приміром, літературу пропонують лише як інтегрований курс.

Як оцінюватимуть учнів

Заклади освіти можуть використовувати власну шкалу оцінювання: відсоткову, 100-бальну чи накопичувальну. Але тоді треба розробити й затвердити на педраді систему, за якою підсумкову річну оцінку переводитимуть у національну 12-бальну шкалу.

Курси за вибором пілотні ліцеї оцінюють по-різному: хтось ставить «зараховано» або «незараховано», хтось лише позначає «прослухано», а дехто оцінює як решту предметів. Усе це вирішує педагогічна рада закладу.

Підготовка вчителів до реформи

До загальнонаціонального впровадження, запланованого на вересень 2027 року, мають підготувати понад 3000 пілотних учителів, понад 400 освітніх управлінців і 750 майбутніх тренерів для педагогів і керівників шкіл. Навчання почалося в серпні з вебінарів, далі йдуть предметні галузеві модулі та постійний супервізійний супровід упродовж року.

Із наступного року цю роботу підхопить фінський проєкт «Навчаємось разом 2», який продовжить навчання тренерів і підготує вчительство до впровадження трирічної профільної школи в усіх ліцеях України.

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