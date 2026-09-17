З 1 жовтня в Україні запроваджують знижений тариф на електроенергію: частина побутових споживачів платитиме за світло майже удвічі менше в межах визначеного обсягу споживання.

Тарифи на світло в Україні цієї осені змінюються — з 1 жовтня частина побутових споживачів платитиме за електроенергію майже удвічі менше, ніж раніше. Новий підхід запроваджують для підтримки домогосподарств, які найбільше потребують допомоги.

Про запровадження зниженого тарифу повідомляє видання «Перший бізнесовий» із посиланням на пояснення уряду. Йдеться насамперед про соціально вразливі групи населення та родини з низьким рівнем споживання електроенергії.

Хто платитиме за світло майже удвічі менше

Знижена ставка діятиме для домогосподарств, які використовують мінімальні обсяги електроенергії або підпадають під спеціальні програми державної допомоги. Для них частина кіловат-годин оплачуватиметься за зменшеною ціною, тоді як решта спожитого обсягу — за чинним тарифом.

Окремо уряд згадує сім'ї, які найбільше залежать від електричного опалення або мають обмежені доходи. Саме на них нова модель покликана зменшити фінансовий тиск.

Як працюватиме новий тариф

За оновленими правилами, знижка застосовуватиметься лише в межах визначеного обсягу споживання. Усе, що спожито понад цей ліміт, розраховуватиметься за стандартною ставкою, яка для решти українців залишається незмінною.

У платіжках зміни відобразяться вже в жовтні: споживачі побачать оновлену структуру тарифу та перерахунок вартості в межах пільгового обсягу. Ті, хто не потрапляє до жодної пільгової категорії, продовжать платити за стандартними ставками.

Як відобразяться зміни в платіжках

Перші оновлені рахунки споживачі побачать у жовтні. У них буде вказано пільговий обсяг кіловат-годин та перерахунок його вартості. Домогосподарства, які вже мають право на державну підтримку, зможуть побачити нову структуру тарифу без додаткових звернень.

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