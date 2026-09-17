Минобороны объяснило, как оплатить штраф за неявку в ТЦК через «Резерв+»: доступна скидка 50%, но только при оплате в льготный срок. Если просрочить, сумма вырастет до 34 000 гривен, а долг передадут исполнительной службе.

Штраф за неявку в ТЦК в Украине можно оплатить со скидкой 50%. В Министерстве обороны объяснили, как работает опция «Штрафы онлайн» в приложении «Резерв+» и чем грозит игнорирование платежа.

Как работает скидка 50% на штраф

Еще летом 2025 года Минобороны интегрировало в электронный кабинет «Резерв+» оплату штрафов за неявку в военкомат. Процедура проходит через меню «Штрафы онлайн», где военнообязанный официально признает свое правонарушение. После этого ТЦК получает трое суток на рассмотрение заявления и формирование электронного постановления.

Далее начинается льготный период: у пользователя есть 20 дней, чтобы внести 8 500 гривен — это ровно половина стандартной суммы штрафа. Если срок пропущен, придется заплатить 17 000 гривен. Если и дальше игнорировать платеж еще 20 суток, сумма автоматически вырастет до 34 000 гривен.

Обычно после перевода средств системе требуется около четырех дней на обновление данных. Чтобы исчезла красная полоса, сигнализирующая о статусе нарушителя, военный документ в смартфоне нужно обновить вручную.

Оплатить штраф можно и традиционным способом — написав заявление непосредственно в военкомате. Однако именно онлайн-формат позволяет уложиться в льготные 20 дней и заплатить половину суммы.

Когда повестка считается врученной

Повестка юридически считается врученной в двух случаях: после передачи лично в руки или по почте. Все такие документы получают специальную отметку в едином реестре «Оберег». Даже если человек физически не видел письма, он обязан выполнить его требование. Доказать обратное можно только официальной справкой из почтового отделения об отсутствии отправления или невозможности доставки.

Закон предусматривает исчерпывающий перечень уважительных причин для неявки: смерть родственника, болезнь, активные боевые действия или стихийное бедствие. Гражданин должен за три дня уведомить военкомат о форс-мажоре, но все равно обязан явиться туда в течение недели. Снятие статуса нарушителя рассматривается индивидуально.

Что грозит, если не оплатить штраф

Сам факт оплаты и исчезновение «красной полосы» не отменяют обязанности явиться в ТЦК, поэтому повестки будут присылаться и в дальнейшем. Если человек систематически игнорирует вызовы, после административных статей 210 и 210-1 КУоАП наступает уголовная ответственность по статьям 336 и 337 Уголовного кодекса Украины.

Если пользователь признал вину в «Резерв+», но не уплатил долг в течение 40 дней, его материалы передают в исполнительную службу. Это приводит к блокировке банковских карт, аресту транспорта и имущества и внесению в Единый реестр должников.

Если заявление в приложении не подавали, исполнительных производств не будет, но полиция получает законное право принудительно доставить нарушителя в военкомат.

Что делать, если оплатил, а «красная полоса» не исчезла

Иногда возникают технические накладки: человек оплатил штраф офлайн в ТЦК, а приложение до сих пор показывает нарушение, потому что данные еще не внесли в реестр. Повторно вносить средства не нужно — достаточно иметь при себе бумажную квитанцию и немного подождать, реестрам нужно время на обновление.

Отдельное правило касается женщин в возрасте от 18 до 60 лет с медицинским или фармацевтическим образованием, признанных годными к службе по состоянию здоровья. В определенных законом случаях они обязаны состоять на воинском учете, и за нарушение этих правил ТЦК может наложить административный штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

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