Салат из капусты — яркое и сочное блюдо, которое готовится без варки всего за 20 минут. Секрет — в необычной подаче в виде венка, которая делает его украшением праздничного стола.

Салат из пекинской капусты с омлетом мы уже публиковали — а салат из капусты по этому рецепту готовится совсем иначе: без варки, всего за 20 минут и с необычной подачей в виде венка.

Главная особенность этого салата из капусты в том, что все овощи остаются сырыми и максимально сочными. Яркая красная капуста, натёртая сырая свёкла и сладкий перец создают насыщенную цветовую гамму, а хрустящая лапша или полоски тортильи добавляют приятной текстуры. Блюдо можно приготовить накануне, а перемешать с заправкой — непосредственно перед подачей.

Ингредиенты для салата из капусты

Вам понадобятся:

1 банка консервированной кукурузы (примерно 425 г);

⅓ кочана красной капусты, очень тонко нашинкованной;

1 средняя сырая свёкла;

1 красный или жёлтый болгарский перец;

1 стакан (примерно 150 г) замороженного зелёного горошка, размороженного;

⅓ стакана нарезанного зелёного лука;

1 стакан хрустящей лапши или полосок тортильи со вкусом лайма.

Для заправки:

3 крупных или 4 маленьких зубчика чеснока;

1 стакан (примерно 240 мл) майонеза.

Как приготовить салат из капусты: пошагово

Шаг 1. Нашинкуйте красную капусту как можно тоньше — удобнее всего сделать это на мандолине. Натрите сырую свёклу на тёрке.

Шаг 2. Выложите ингредиенты в виде венка. Поставьте в центр большой тарелки чашку или пиалу, вокруг которой разместите горошек, а затем по кругу — кукурузу, капусту, свёклу, перец, зелёный лук и хрустящую добавку.

Шаг 3. Приготовьте заправку: смешайте майонез с измельчённым чесноком.

Шаг 4. Перед подачей уберите чашку из центра и перемешайте салат вместе с заправкой, чтобы он равномерно пропитался.

Совет: полоски тортильи имеют более яркий вкус, но быстрее размокают, тогда как хрустящая лапша дольше сохраняет хруст. Выбирайте в зависимости от того, насколько заранее подаёте блюдо. Готовый салат из капусты можно держать в холодильнике до суток — перемешивайте его с заправкой непосредственно перед подачей.

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