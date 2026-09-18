Салат из пекинской капусты с омлетом мы уже публиковали — а салат из капусты по этому рецепту готовится совсем иначе: без варки, всего за 20 минут и с необычной подачей в виде венка.
Главная особенность этого салата из капусты в том, что все овощи остаются сырыми и максимально сочными. Яркая красная капуста, натёртая сырая свёкла и сладкий перец создают насыщенную цветовую гамму, а хрустящая лапша или полоски тортильи добавляют приятной текстуры. Блюдо можно приготовить накануне, а перемешать с заправкой — непосредственно перед подачей.
Ингредиенты для салата из капусты
Вам понадобятся:
- 1 банка консервированной кукурузы (примерно 425 г);
- ⅓ кочана красной капусты, очень тонко нашинкованной;
- 1 средняя сырая свёкла;
- 1 красный или жёлтый болгарский перец;
- 1 стакан (примерно 150 г) замороженного зелёного горошка, размороженного;
- ⅓ стакана нарезанного зелёного лука;
- 1 стакан хрустящей лапши или полосок тортильи со вкусом лайма.
Для заправки:
- 3 крупных или 4 маленьких зубчика чеснока;
- 1 стакан (примерно 240 мл) майонеза.
Как приготовить салат из капусты: пошагово
Шаг 1. Нашинкуйте красную капусту как можно тоньше — удобнее всего сделать это на мандолине. Натрите сырую свёклу на тёрке.
Шаг 2. Выложите ингредиенты в виде венка. Поставьте в центр большой тарелки чашку или пиалу, вокруг которой разместите горошек, а затем по кругу — кукурузу, капусту, свёклу, перец, зелёный лук и хрустящую добавку.
Шаг 3. Приготовьте заправку: смешайте майонез с измельчённым чесноком.
Шаг 4. Перед подачей уберите чашку из центра и перемешайте салат вместе с заправкой, чтобы он равномерно пропитался.
Совет: полоски тортильи имеют более яркий вкус, но быстрее размокают, тогда как хрустящая лапша дольше сохраняет хруст. Выбирайте в зависимости от того, насколько заранее подаёте блюдо. Готовый салат из капусты можно держать в холодильнике до суток — перемешивайте его с заправкой непосредственно перед подачей.
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