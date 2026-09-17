В Украине право на бесплатный проезд в общественном транспорте закреплено за несколькими категориями граждан. Среди них — военные, ветераны и семьи погибших защитников. Рассказываем, кому именно не нужно платить и какой документ подтверждает льготу.

Льготы на бесплатный проезд в Украине закреплены в ряде законов — и касаются они не только пенсионеров, но и военных и их семей. На практике водители маршруток нередко отказывают льготникам, однако такие действия незаконны: перевозчики не имеют права по своему усмотрению ограничивать количество льготных мест.

Право на бесплатный проезд определено, в частности, законами «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью» и соответствующими правительственными постановлениями. По состоянию на сентябрь 2026 года льгота действует для целого перечня категорий, и часть из них — именно люди, связанные с военной службой.

Какие категории военных не платят за проезд

Прежде всего бесплатно ездить в общественном транспорте имеют право участники боевых действий и военнослужащие срочной службы. Отдельно льгота закреплена за людьми с инвалидностью вследствие войны и их сопровождающими, а также за ветеранами военной службы.

Сюда же относятся ветераны правоохранительных органов, полиции и СБУ, а полицейские и сотрудники СБУ пользуются бесплатным проездом непосредственно при исполнении служебных обязанностей. Бесплатный проезд гарантирован и родителям погибших или пропавших без вести военнослужащих.

Кроме того, льготу имеют пострадавшие участники Революции Достоинства и реабилитированные лица, которым установлена инвалидность вследствие политических репрессий. Полный список также включает пенсионеров по возрасту, детей из многодетных семей, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также пострадавших от Чернобыльской катастрофы первой категории.

В каком транспорте действует льгота

Согласно закону «Об автомобильном транспорте» от 5 апреля 2001 года, бесплатные перевозки распространяются на автобусные маршруты общего пользования. Льготники не тратят деньги в троллейбусах, трамваях, электричках, городских автобусах и маршрутных такси.

Впрочем, именно в маршрутках пассажирам чаще всего отказывают в бесплатной перевозке даже при наличии удостоверения. Если отказ необоснован, для перевозчика предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

Какой документ подтверждает право на льготу

Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, пассажир должен предъявить документ, подтверждающий соответствующий статус. Для участников боевых действий это удостоверение УБД, для людей с инвалидностью вследствие войны — соответствующее удостоверение.

Для родителей погибших военных — документ, подтверждающий этот статус, для ветеранов военной службы — удостоверение ветерана. Без официального удостоверения или другой справки водитель вправе отказать в льготном обслуживании, поэтому документ стоит всегда иметь при себе.

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