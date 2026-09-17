В Пенсионном фонде объяснили, как официальная зарплата влияет на размер пенсии по возрасту: какой период дохода учитывают, по какой формуле считают и сколько выходит при минимальной зарплате.

Пенсионные выплаты в Сумской области напрямую зависят от официальной зарплаты, которую человек получал в течение трудовой жизни. В Пенсионном фонде Украины подробно объяснили, какой доход учитывают при назначении пенсии по возрасту и по какой формуле вычисляют итоговую сумму.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на одно из управлений ПФУ, в 2026 году при назначении пенсии по возрасту для расчета учитывают зарплату (доход) за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года. В то же время по желанию будущего пенсионера — и если стаж после этой даты составляет менее 60 месяцев — для расчета зачислят доход за любые 60 календарных месяцев подряд до 30 июня 2000 года, независимо от перерывов.

По какой формуле считают пенсию

Зарплату для определения размера пенсии в этом году вычисляют по формуле: Зп = Зс × (Ск : К). Здесь Зп — зарплата (доход) застрахованного лица для расчета пенсии в гривнях, а Зс — средняя зарплата в стране, с которой уплачены страховые взносы, за три года, предшествующие году назначения пенсии. Порядок определения показателей средней зарплаты утверждает Пенсионный фонд по согласованию с госорганами, которые формируют финансовую и экономическую политику.

Доход до 1 июля 2000 года учитывают на основании документов о начисленной зарплате — и справку о зарплате должны подтверждать первичные документы. А за период после 1 июля 2000 года данные берут из системы персонифицированного учета. Если страховые взносы уплачивали из минимальной зарплаты, то при расчете пенсии учтут именно минимальный размер зарплаты.

Сколько стажа нужно в 2026 году

Чтобы выйти на пенсию по возрасту в 60 лет, нужно не менее 33 лет страхового стажа. В 63 года требуют минимум 23 года стажа, а в 65 лет — достаточно 15 лет. Если необходимого стажа нет, вместо пенсии человек сможет рассчитывать лишь на государственную социальную помощь.

Сколько выйдет при минимальной зарплате

Как показывают расчеты пенсионного калькулятора, женщина, которая все время получала официальный доход на уровне минимальной зарплаты и имеет не менее 15 лет стажа, может претендовать лишь на 1 421 гривню пенсии. Однако государство должно доплатить до прожиточного минимума для нетрудоспособных — до 2 595 гривен. Если же человек получал минимальную зарплату, но накопил полный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 — для мужчин), размер пенсии составит не менее 3 406 гривен в месяц.

Как проверить свой стаж и доход перед выходом на пенсию

Чтобы заранее узнать, какой доход и стаж засчитаны, жители Сумской области могут обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда или проверить данные в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ. Там отображаются периоды страхового стажа и суммы заработка, с которых уплачены взносы. Если за период до 2000 года данных не хватает, стоит заранее подготовить справки о зарплате и подтверждающие документы.

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