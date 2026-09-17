Салат Цезарь с курицей готовится проще, чем кажется: сочная запечённая курица, хрустящие сухарики и насыщенная домашняя заправка. Соус можно приготовить заранее — он отлично хранится в холодильнике до недели.

Рецепт классического греческого салата мы уже публиковали — а салат Цезарь требует совсем другого подхода к заправке. Здесь главное — баланс между сочной курицей, хрустящими сухариками и плотной, но нежной соусной основой с анчоусами и пармезаном. Рецепт рассчитан на 2–4 порции, а большая часть времени уходит лишь на маринование курицы.

Ингредиенты для салата Цезарь с курицей

Для курицы:

1 зубчик чеснока (натереть или мелко нарезать);

2 ст. л. дижонской горчицы;

2 ст. л. оливкового масла extra virgin;

2 ч. л. мёда;

½ ч. л. соли;

2 куриных бедра без кожи и костей.

Для сухариков:

2 толстых ломтика хлеба;

3 ст. л. оливкового масла extra virgin;

соль;

свежемолотый чёрный перец.

Для заправки и сборки:

5 филе анчоусов в масле (масло слить, анчоусы размять в пасту);

2 больших яичных желтка;

1 зубчик чеснока (натереть или мелко нарезать);

2 ст. л. свежевыжатого лимонного сока;

½ стакана (примерно 120 мл) оливкового масла extra virgin;

2 ст. л. мелко натёртого пармезана + ещё для подачи;

соль;

свежемолотый чёрный перец;

2 сердцевины салата романо (нарезать или порвать на кусочки).

Как приготовить салат Цезарь с курицей: пошагово

Курица. В средней миске взбейте венчиком чеснок, горчицу, масло, мёд и соль. Добавьте куриные бёдра и хорошо перемешайте, чтобы мясо полностью покрылось маринадом. Поставьте в холодильник минимум на 30 минут или до 8 часов.

Сухарики. Тем временем нарежьте или порвите хлеб на кусочки размером около 2,5 см и переложите в большую миску. Добавьте масло, приправьте солью и чёрным перцем. Чистыми руками хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был полностью покрыт маслом.

Разогрейте духовку до 220 °C. Выложите хлеб ровным слоем на противень с бортиками, а курицу достаньте из маринада и выложите на другой противень. Поставьте оба противня в духовку и запекайте 7 минут.

Затем перемешайте сухарики, поменяйте противни местами и запекайте ещё примерно 7 минут — пока сухарики не станут золотистыми и хрустящими, а термометр, вставленный в самую толстую часть курицы, не покажет 74 °C. По желанию включите гриль ещё на 2 минуты, чтобы курица сверху слегка подрумянилась. Дайте курице отдохнуть около 10 минут перед нарезкой.

Заправка. В средней миске взбейте анчоусы, яичные желтки, чеснок и лимонный сок. Медленно, тонкой струйкой вливайте масло, постоянно взбивая венчиком, пока заправка не станет густой и однородной. Добавьте пармезан, посолите и поперчите.

Сборка. Положите листья романо в большую миску, полейте половиной заправки и аккуратно перемешайте салатными щипцами или чистыми руками. Попробуйте и при необходимости добавьте ещё заправки по вкусу.

Разложите салат Цезарь по тарелкам, сверху выложите нарезанную курицу и сухарики. Посыпьте пармезаном и чёрным перцем. Оставшуюся заправку подайте отдельно.

Этот салат Цезарь получается довольно насыщенным, поэтому заправку лучше добавлять постепенно — избыток соуса сделает блюдо слишком тяжёлым. Заправку можно приготовить заранее и хранить в герметичном контейнере в холодильнике до недели.

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