Исполнительный комитет Тернопольского городского совета утвердил выплату денежной помощи на экипировку еще 70 военнослужащим — каждый получит по 10 000 гривен.

График поездов «Львов — Тернополь» изменился накануне, однако еще более важная городская новость касается защитников: исполнительный комитет Тернопольского городского совета утвердил выплату денежной помощи на экипировку еще 70 военнослужащим — по 10 000 гривен каждому.

Соответствующее решение приняли на заседании исполнительного комитета 16 сентября 2026 года. Как сообщает Тернопольский городской совет, деньги направят на приобретение необходимой экипировки для военных, которые защищают Украину. В целом речь идет о 700 тысячах гривен.

Такая помощь для Тернополя уже не первая: в марте 2026 года город перечислил по 10 000 гривен на экипировку 279 военным. Нынешний транш — продолжение городской программы поддержки защитников и их семей.

Что еще получат военные от Тернополя

Кроме выплат на экипировку, в тот же день исполком утвердил и другие виды помощи для защитников. В частности, еще 25 военных из Тернополя получат единовременную материальную помощь на лечение — по 15 000 гривен каждому.

Также от города передадут военным подразделениям пять терминалов Starlink Mini и генератор. В городском совете пояснили: оборудование обеспечит защитников связью и автономным питанием для выполнения боевых задач.

Куда обращаться по вопросам помощи

За справками о городских выплатах для военных можно обращаться в Центр предоставления административных услуг Тернополя или на горячую линию города по номеру 067 447 29 19. Списки получателей помощи утверждает исполнительный комитет, а подробности о следующих выплатах горсовет публикует на своем официальном сайте.

Тернополь продолжает системную поддержку военных: всего за один день исполнительный комитет принял сразу несколько решений — выплаты на экипировку, помощь на лечение и передачу техники связи для подразделений на фронте.

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