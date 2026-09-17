Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 18 по 24 сентября показывает, что большинство дней пройдет под дождями, а дневная температура будет колебаться от +23° до +14°.

погодные условия на Киевщине на прошлой неделе уже предупреждали о дождях и похолодании, и новый прогноз подтверждает: тенденция продолжается — регион ждет ряд дождливых дней и постепенное снижение температуры.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели дневная температура в Киевской области будет колебаться от +14° до +23°, а ночная — от +11° до +15°.

В пятницу, 18 сентября, ожидается переменная облачность и без осадков, воздух днем прогреется до +21°, а ночью охладится до +14°.

В субботу, 19 сентября, синоптики прогнозируют малооблачную погоду с возможными осадками, температура днем поднимется до +23°, ночью составит +15°.

В воскресенье, 20 сентября, облачность останется незначительной, осадков не предвидится, столбики термометров днем остановятся на отметке +23°, а ночью опустятся до +13°.

Понедельник, 21 сентября, принесет облачную погоду с возможными осадками, днем воздух прогреется до +19°, ночью — до +15°.

Во вторник, 22 сентября, облачно, синоптики допускают осадки, температура днем удержится на отметке +18°, ночью — +13°.

В среду, 23 сентября, небо будет облачным с прояснениями, возможны осадки, днем столбики термометров опустятся до +14°, ночью — до +12°.

В четверг, 24 сентября, ожидается малооблачная погода с возможными осадками, днем воздух прогреется до +17°, а ночью охладится до +11°.

Таким образом, самым теплым днем недели станет субботa, 19 сентября, с дневной температурой +23°, а самым прохладным — среда, 23 сентября, когда днем будет всего +14°. Перепад температур за неделю достигнет 9°. Осадки прогнозируют в течение пяти дней — в субботу, понедельник, вторник, среду и четверг.

Учитывая частые осадки, синоптики советуют жителям Киевщины не забывать зонт и обувь с хорошим протектором, а водителям — быть осторожнее на дороге из-за мокрого покрытия. Из-за постепенного снижения температуры к концу недели стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

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