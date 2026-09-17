В Чернигове с 1 мая примерно на 20% выросла квартплата в домах под управлением коммунальных управителей, а местами средняя стоимость услуги уже превышает 10 гривен за квадратный метр. Взносы же в ОСББ колеблются от 5 до 11,2 гривны за метр, а самый распространенный взнос — около 8 гривен.

Графики отключения света в Черниговской области на этой неделе снова изменились, однако в многоэтажках на первый план выходит другой бытовой вопрос — сколько теперь стоит содержание дома. Как сообщает черниговский онлайн-журнал Pechera.info, с 1 мая квартплата в домах, которые обслуживают коммунальные управители (ЖЭКи), выросла примерно на 20% и местами уже превышает 10 гривен за квадратный метр.

В объединениях совладельцев (ОСББ) тарифы другие. Взносы на содержание домов в Чернигове колеблются примерно от 5 до 11,2 гривны за квадратный метр, а чаще всего встречается взнос около 8 гривен. То есть большинство жителей многоэтажек под управлением ОСББ за метр платят заметно меньше, чем в части домов, оставшихся на обслуживании ЖЭКов.

Сколько ОСББ в Чернигове и где их больше всего

Первое ОСББ в Чернигове — «Добробут» — зарегистрировали 13 ноября 2000 года на проспекте Левка Лукьяненко, 22-А. За следующие примерно полтора десятилетия в городе создали лишь 33 объединения. Настоящий размах движение приобрело в 2015–2016 годах: только за 2016-й в Чернигове появилось 37–38 новых ОСББ на фоне общеукраинской реформы управления многоквартирными домами.

По перечню горсовета, обновленному 1 июня 2026 года, в городе насчитывалось 167 ОСББ. В то же время заместитель начальника управления ЖКХ Черниговского городского совета Евгений Дейнеко в комментарии журналистам Pechera.info назвал другую цифру — 178 объединений, работающих в Чернигове.

Больше всего ОСББ — на Масанах, не менее 35. Еще один крупный кластер расположен в районе улиц Летной, Стрелецкой и Курсанта Еськова: только на этих трех улицах зарегистрировано 18 объединений совладельцев.

С чего начинают наводить порядок в доме

Евгений Волошин, который сейчас управляет пятью ОСББ в Чернигове, хорошо помнит, в каком состоянии был дом на Летной, перешедший от ЖЭКа к объединению. Подвалы стояли открытыми и захламленными, а жители не очень понимали, за что ежемесячно платят. «Начали с вывоза мусора, разобрались с подвалом и электрощитовой, обновили подъезды и территорию, заменили лавки, поставили заборы, освещение и видеонаблюдение», — рассказывает он.

Екатерина Зубенок, председатель ОСББ в четырех домах, вспоминает один из первых домов, который она с мужем взяла после ЖЭКа: в подвал туда можно было зайти только в резиновых сапогах. Работу начали с замены кранов и канализации. «Через полгода люди спросили: "А что вы сделали?" Работы не было видно. Они хотели лавки, урны и ремонт подъезда, а сухой подвал воспринимали как должное», — говорит она. После этого часть денег стали вкладывать в коммуникации, а часть — в заметные для жителей изменения.

Как формируется взнос на содержание

Размер взноса зависит от состояния дома и плана работ. В доме, которым Зубенок управляет с 2018 года, больших проблем уже нет: взнос повышали с 5 до 6 гривен лишь в 2023 году из-за роста минимальных зарплат. В другом доме, который взяли в 2024-м с большим количеством проблем, взнос составляет 9 гривен — и даже этого хватает лишь на постепенные замены кранов, канализации и стояков.

Председатель правления шести ОСББ Александр Проскурничий приводит показательный пример: в одном из старых домов девять лет взнос был ниже платы в соседнем доме под управлением ЖЭКа, при этом в ОСББ за это время ремонтировали подъезды, меняли краны и канализацию, клали плитку и обустраивали входную группу. «Нужны и ЖЭКи, и управляющие компании, и ОСББ, чтобы у людей был выбор, а разные модели конкурировали», — считает он.

Как изменить взнос и что делать с долгами

Чтобы изменить размер взноса, нужно решение совладельцев — общее собрание или письменный опрос. Если в доме сто квартир, на собрание могут прийти лишь 20–30 человек, остальных опрашивают письменно. Перед собранием правление должно отчитаться, куда пошли деньги, что планируется и сколько это будет стоить, — так, чтобы пожилой человек мог спокойно прочитать отчет дома.

Жителей, по словам Проскурничего, условно можно разделить на три группы: те, кто платит регулярно, те, кому нужно напоминать, и те, кто принципиально не платит. «Суд — крайняя мера: за много лет мы обращались к нему лишь несколько раз, в основном стараемся договариваться», — говорит он.

Помогает ли город ОСББ

До полномасштабного вторжения в Чернигове действовали программы софинансирования, в частности «70 на 30»: большую часть стоимости работ оплачивал город, остальное — совладельцы дома. После начала большой войны старые программы прекратили действовать. В 2026 году город ввел новую программу, направленную на энергонезависимость многоквартирных домов и подготовку к отопительному сезону, — по словам Дейнеко, это первая новая программа поддержки ОСББ с начала полномасштабного вторжения.

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