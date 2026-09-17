Рецепт тефтелей из курицы в сливочном соусе мы уже публиковали — а эти фрикадельки готовятся совсем иначе: их делают в стиле чизбургера, чтобы подать как горячую закуску к вечеринке. Они сочетают всё, за что мы любим бургеры, — сочный говяжий фарш, расплавленный сыр и маринованный корнишон, — но в удобном формате на один укус.
Ингредиенты для фрикаделек
- 500 г говяжьего фарша;
- 1 ч. л. лукового порошка;
- 1/2 ч. л. чесночного порошка;
- 1/2 ч. л. соли;
- 1/2 ч. л. чёрного перца;
- 1,5 ч. л. вустерширского соуса;
- 1 стакан сухарей панко (или 3/4 стакана обычных панировочных сухарей);
- 1 яйцо;
- 1 ст. л. растительного масла;
- 6–8 ломтиков плавленого сыра;
- маринованные корнишоны — по вкусу;
- кетчуп — для подачи.
Как приготовить фрикадельки: пошагово
В большой миске соедините говяжий фарш, луковый и чесночный порошок, соль, перец, вустерширский соус, сухари панко и яйцо. Вымешайте фарш руками до однородности, накройте миску и поставьте в холодильник на 30 минут — так масса станет плотнее и её будет легче формовать.
Достаньте фарш и быстро разделите его на порции: берите столовую ложку с горкой и выкладывайте шарики фарша на рабочую поверхность. Когда весь фарш разделён, сформируйте руками аккуратные фрикадельки.
Сыр нарежьте небольшими квадратиками, чтобы хватило на каждую фрикадельку, а крупные корнишоны разрежьте вдоль пополам.
Разогрейте в сковороде масло на средне-сильном огне. Жарьте фрикадельки партиями, периодически встряхивая сковороду, чтобы они перекатывались и равномерно подрумянивались, — около 5 минут до готовности. Между партиями сливайте лишнее масло, оставляя немного для следующей.
Выложите готовые фрикадельки на большую тарелку, которую можно ставить в микроволновку. Сверху положите квадратик сыра и корнишон и закрепите зубочисткой. Поставьте в микроволновку на 60–90 секунд, пока сыр не расплавится.
Подавайте фрикадельки тёплыми вместе с кетчупом.
Эти фрикадельки удобно готовить заранее: соберите закуску полностью (вместе с зубочистками), сложите в контейнер и храните в холодильнике, а перед подачей просто разогрейте в микроволновке 90 секунд, чтобы расплавить сыр. Если остатки всё же будут, положите фрикадельки в булочку — получится отличный сэндвич в стиле чизбургера.
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