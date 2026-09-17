Фрикадельки в стиле чизбургера — это знакомый вкус любимого фастфуда в формате закуски на один укус, которую можно приготовить заранее и разогреть за полторы минуты.

Рецепт тефтелей из курицы в сливочном соусе мы уже публиковали — а эти фрикадельки готовятся совсем иначе: их делают в стиле чизбургера, чтобы подать как горячую закуску к вечеринке. Они сочетают всё, за что мы любим бургеры, — сочный говяжий фарш, расплавленный сыр и маринованный корнишон, — но в удобном формате на один укус.

Ингредиенты для фрикаделек

500 г говяжьего фарша;

1 ч. л. лукового порошка;

1/2 ч. л. чесночного порошка;

1/2 ч. л. соли;

1/2 ч. л. чёрного перца;

1,5 ч. л. вустерширского соуса;

1 стакан сухарей панко (или 3/4 стакана обычных панировочных сухарей);

1 яйцо;

1 ст. л. растительного масла;

6–8 ломтиков плавленого сыра;

маринованные корнишоны — по вкусу;

кетчуп — для подачи.

Как приготовить фрикадельки: пошагово

В большой миске соедините говяжий фарш, луковый и чесночный порошок, соль, перец, вустерширский соус, сухари панко и яйцо. Вымешайте фарш руками до однородности, накройте миску и поставьте в холодильник на 30 минут — так масса станет плотнее и её будет легче формовать.

Достаньте фарш и быстро разделите его на порции: берите столовую ложку с горкой и выкладывайте шарики фарша на рабочую поверхность. Когда весь фарш разделён, сформируйте руками аккуратные фрикадельки.

Сыр нарежьте небольшими квадратиками, чтобы хватило на каждую фрикадельку, а крупные корнишоны разрежьте вдоль пополам.

Разогрейте в сковороде масло на средне-сильном огне. Жарьте фрикадельки партиями, периодически встряхивая сковороду, чтобы они перекатывались и равномерно подрумянивались, — около 5 минут до готовности. Между партиями сливайте лишнее масло, оставляя немного для следующей.

Выложите готовые фрикадельки на большую тарелку, которую можно ставить в микроволновку. Сверху положите квадратик сыра и корнишон и закрепите зубочисткой. Поставьте в микроволновку на 60–90 секунд, пока сыр не расплавится.

Подавайте фрикадельки тёплыми вместе с кетчупом.

Эти фрикадельки удобно готовить заранее: соберите закуску полностью (вместе с зубочистками), сложите в контейнер и храните в холодильнике, а перед подачей просто разогрейте в микроволновке 90 секунд, чтобы расплавить сыр. Если остатки всё же будут, положите фрикадельки в булочку — получится отличный сэндвич в стиле чизбургера.

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