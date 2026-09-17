Цена на лук в Украине снова пошла вверх: на прошлой неделе репчатый лук подорожал из-за сокращения товарного предложения. В рознице же стоимость зависит от вида — от 45 гривен за зеленый лук до почти 180 гривен за килограмм порея.

Цены на аграрную продукцию в Украине на прошлой неделе двигались в разные стороны: пока рапс дешевел, а логистика дорожала, репчатый лук на фоне сокращения товарного предложения снова пошел вверх. Об этом сообщает agronews.ua.

По данным недельного обзора EastFruit Trade Platform, количество объявлений о продаже лука из Украины и Азербайджана сократилось. Зато предложение из Узбекистана, Турции и Китая выросло, что и подтолкнуло цены вверх.

Подорожание затронуло весь «борщевой набор». Вместе с репчатым луком в цене прибавила столовая свекла — тоже из-за сокращения предложения. На овощном рынке продолжили дорожать помидоры и огурцы, а брокколи подорожала, несмотря на снижение цен на пекинскую и цветную капусту. В то же время кабачок и баклажан подешевели, а разброс цен на острый перец сократился.

Цена на лук в магазинах

Цена на лук в рознице сильно зависит от вида. По данным Минфина по состоянию на 16 сентября, самый дешевый — зеленый лук: 45 гривен за 100 граммов в Metro.

Лук порей в среднем стоит 179,52 гривни за килограмм. Дороже всего его продают в Megamarket — 225 гривен за килограмм, в Novus цена составляет 169 гривен, а дешевле всего в Metro — 144,56 гривни за килограмм.

Для сравнения: в августе среднемесячная цена лука порей составляла 158,08 гривни за килограмм, поэтому за месяц средняя цена в рознице заметно поднялась.

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