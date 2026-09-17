В четверг, 17 сентября, общенациональные графики отключений электроэнергии не вводят: ограничения потребления не будут действовать ни в одном регионе Украины.

Графики отключения света в Виннице касаются местного уровня, однако общенациональных мер по ограничению потребления электроэнергии в четверг, 17 сентября, в Украине не планируют. Об этом сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго». В то же время из-за новых российских атак часть областей до сих пор остается без света.

По данным компании, графики плановых отключений 17 сентября не будут действовать ни в одном регионе страны. Энергетики призвали граждан рационально пользоваться электричеством и планировать работу мощных электроприборов в дневное время — с 10:00 до 15:00.

Когда важнее всего экономить свет

Особое внимание «Укрэнерго» обращает на вечерний промежуток — с 18:00 до 22:00. Именно в этот период нагрузка на энергосистему достигает пика, поэтому специалисты просят максимально ограничить потребление ресурса.

В каких областях до сих пор нет света

Несмотря на отсутствие плановых графиков, ночью и утром 16 сентября российские дроны и артиллерия повредили энергетическую инфраструктуру. Без света остались потребители в Харьковской, Донецкой, Сумской, Запорожской, Черкасской и Херсонской областях.

Аварийные бригады старались как можно быстрее восстановить электроснабжение и вернуть в работу оборудование, поврежденное атаками. В «Укрэнерго» уточнили, что потребление электроэнергии снижается: утром 16 сентября оно было на 7% ниже, чем в то же время предыдущего дня.

Причиной снижения стала солнечная погода в большинстве регионов Украины — она способствовала эффективной работе бытовых солнечных электростанций. Энергетики напоминают: даже при отсутствии графиков не стоит включать одновременно все мощные приборы, чтобы не создавать аварийных скачков нагрузки.

Ранее Politeka сообщала, свет отключат на 9 часов: опубликованы графики отключения электричества в Полтавской области на 16 сентября.

Также Politeka сообщала, отключение света в Украине: в Укрэнерго рассказали, в каких областях обесточивание после атак.