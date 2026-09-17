У четвер, 17 вересня, загальнонаціональні графіки відключень електроенергії не вводять: обмеження споживання не діятимуть у жодному регіоні України.

Графіки відключення світла у Вінниці стосуються місцевого рівня, однак загальнонаціональних заходів з обмеження споживання електроенергії у четвер, 17 вересня, в Україні не планують. Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго». Водночас через нові російські атаки частина областей досі залишається без світла.

За даними компанії, графіки планових відключень 17 вересня не діятимуть у жодному регіоні країни. Енергетики закликали громадян раціонально користуватися електрикою та планувати роботу потужних електроприладів у денний час — з 10:00 до 15:00.

Коли варто економити світло найбільше

Особливу увагу «Укренерго» звертає на вечірній проміжок — з 18:00 до 22:00. Саме в цей період навантаження на енергосистему сягає піку, тож фахівці просять максимально обмежити споживання ресурсу.

У яких областях досі немає світла

Попри відсутність планових графіків, у ніч та ранок 16 вересня російські дрони й артилерія пошкодили енергетичну інфраструктуру. Без світла залишилися споживачі у Харківській, Донецькій, Сумській, Запорізькій, Черкаській та Херсонській областях.

Аварійні бригади намагалися якнайшвидше відновити електропостачання та повернути в роботу обладнання, пошкоджене атаками. В «Укренерго» уточнили, що споживання електроенергії знижується: вранці 16 вересня воно було на 7% нижчим, ніж у той самий час попереднього дня.

Причиною зниження стала сонячна погода у більшості регіонів України — вона сприяла ефективній роботі побутових сонячних електростанцій. Енергетики нагадують: навіть за відсутності графіків не варто вмикати одночасно всі потужні прилади, аби не створювати аварійних стрибків навантаження.

Раніше Politeka повідомляла, світло відключать на 9 годин: опубліковано графіки відключення електрики у Полтавській області на 16 вересня.

Також Politeka повідомляла, відключення світла в Україні: в Укренерго розповіли, в яких областях знеструмлення після атак.