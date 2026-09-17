Видатки Пенсійного фонду у 2027 році планують збільшити більш ніж на 200 мільярдів гривень. Загальний обсяг фінансування сягне 1,28 трильйона гривень.

Фінансування пенсій в Україні у 2027 році зросте більш ніж на 200 мільярдів гривень. Міністерство фінансів підготувало проєкт Закону «Про Державний бюджет України на 2027 рік», в якому передбачено помітне збільшення видатків Пенсійного фонду. Це рекордний показник за останні роки.

Скільки грошей отримає Пенсійний фонд

Згідно з проєктом бюджету, видатки Пенсійного фонду у 2027 році заплановані на рівні 1 трильйона 278,8 мільярда гривень. Порівняно з 2026 роком це збільшення на 213 мільярдів гривень.

Звідки Пенсійний фонд бере гроші

Частину коштів фонду покриє державний бюджет. Трансферт із бюджету на доплати до пенсій у 2027 році запланований на рівні 292,8 мільярда гривень. Це на 41,5 мільярда гривень більше, ніж торік.

Ці доплати є частиною загальних соціальних виплат і заходів Міністерства соціальної політики. На них у проєкті бюджету передбачили 540,3 мільярда гривень. Порівняно з 2026 роком ця сума зросте на 72,6 мільярда гривень.

Що закладено в бюджет для пенсіонерів

Видатки ПФУ — 1 трлн 278,8 млрд грн (+213 млрд грн);

Трансферт з бюджету на доплати до пенсій — 292,8 млрд грн (+41,5 млрд грн);

Соціальні виплати і заходи Мінсоцполітики загально — 540,3 млрд грн (+72,6 млрд грн).

Збільшення фінансування закладається в проєкт документа, який ще має пройти затвердження парламентом. Остаточні суми можуть змінитися після обговорень у Верховній Раді.

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