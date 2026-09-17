Рецепт тефтелів з курятини у вершковому соусі ми вже публікували — а ці фрикадельки готуються зовсім інакше: їх роблять у стилі чизбургера, щоб подати як гарячу закуску до вечірки. Вони поєднують усе, за що ми любимо бургери, — соковитий яловичий фарш, розплавлений сир і маринований корнішон, — але у зручному форматі на один укус.
Інгредієнти для фрикадельок
- 500 г яловичого фаршу;
- 1 ч. л. цибулевого порошку;
- 1/2 ч. л. часникового порошку;
- 1/2 ч. л. солі;
- 1/2 ч. л. чорного перцю;
- 1,5 ч. л. вустерширського соусу;
- 1 склянка сухарів панко (або 3/4 склянки звичайних панірувальних сухарів);
- 1 яйце;
- 1 ст. л. олії;
- 6–8 скибочок плавленого сиру;
- мариновані корнішони — до смаку;
- кетчуп — для подачі.
Як приготувати фрикадельки: покроково
У великій мисці з'єднайте яловичий фарш, цибулевий і часниковий порошок, сіль, перець, вустерширський соус, сухарі панко та яйце. Вимішайте фарш руками до однорідності, накрийте миску і поставте в холодильник на 30 хвилин — так маса стане щільнішою і її буде легше формувати.
Дістаньте фарш і швидко розділіть його на порції: беріть столову ложку з гіркою і викладайте кульки фаршу на робочу поверхню. Коли весь фарш розділений, сформуйте руками акуратні фрикадельки.
Сир наріжте невеликими квадратиками, щоб вистачило на кожну фрикадельку, а більші корнішони розріжте вздовж навпіл.
Розігрійте в пательні олію на середньо-сильному вогні. Смажте фрикадельки партіями, періодично потрушуючи сковороду, щоб вони перекочувалися і рівномірно підрум'янювалися, — близько 5 хвилин до готовності. Між партіями зливайте зайву олію, залишаючи трохи для наступної.
Викладіть готові фрикадельки на велику тарілку, яку можна ставити в мікрохвильовку. Зверху покладіть квадратик сиру та корнішон і закріпіть зубочисткою. Поставте в мікрохвильовку на 60–90 секунд, поки сир не розплавиться.
Подавайте фрикадельки теплими разом із кетчупом.
Ці фрикадельки зручно готувати наперед: зберіть закуску повністю (разом із зубочистками), складіть у контейнер і зберігайте в холодильнику, а перед подачею просто розігрійте в мікрохвильовці 90 секунд, щоб розплавити сир. Якщо залишки все ж будуть, покладіть фрикадельки в булочку — вийде відмінний сендвіч у стилі чизбургера.
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