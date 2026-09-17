До Львова приїхали представники міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією рф. Розповідаємо, хто може подати заявку на компенсацію, чи можна обійтися без «Дії» та чи врахують втрати, завдані ще з 2014 року.

Доплати та компенсації для львів'ян виходять на міжнародний рівень — у Львові побувала делегація міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією російської федерації проти України, і пояснила, як мешканцям міста оформити заяву на відшкодування втраченого чи пошкодженого через війну майна.

Як повідомили у Львівській міській раді (про це пише видання «Твоє місто»), до Львова приїхали голова Конференції учасників Ніклас Кеббон, голова Ради Реєстру Роберт Спано та виконавчий директор Маркіян Ключковський. Міжнародний Реєстр збитків є першим кроком компенсаційного механізму, створеного під егідою Ради Європи. Його головна мета — фіксація заяв про шкоду, втрати та ушкодження, яких зазнали громадяни та країна через російське вторгнення.

За словами виконавчого директора Маркіяна Ключковського, наразі подано вже майже 200 тисяч заяв, і значна частина з них надходить саме від львів'ян або уродженців міста. «Наша мета — забезпечити відповідальність суб'єкта, який завдав шкоди, та зробити так, щоб кожен отримав репарації й компенсації. Майже 200 000 заяв уже подано, але реальна кількість збитків набагато більша», — зазначив він.

У просторі «Стрільниця» представники Реєстру — Олександра Менжиковська, Люсі Рід, доктор Норберт Вюлер та Ірина Кірєєва — зустрілися з ветеранами, фахівцями із супроводу та представниками громадських організацій. Під час зустрічі обговорили практичні питання оформлення документів: альтернативні способи подання заяв, врахування втрат майна на окупованих територіях та міжнародний досвід документування збитків.

Як подати заявку до Реєстру збитків

Заяву до міжнародного Реєстру збитків подають безкоштовно через застосунок або портал «Дія». Водночас представники інституції розглядають можливість залучити до прийому заяв мережу ЦНАПів по всій країні — це спростить подання для тих, хто не користується «Дією». Окремо обговорюють перспективи врахування втрат майна, завданих ще у 2014–2022 роках на окупованих територіях.

Директорка міського департаменту гуманітарної політики Валентина Бартошик наголосила, що Україні важливо фіксувати кожен випадок руйнувань і втрат: «Що більше таких історій буде задокументовано, то повніше світ бачитиме масштаб завданої шкоди. Подати заяву до Реєстру — це продовжувати боротьбу за своє майно та право на справедливість».

Під час візиту делегація також відвідала реабілітаційну екосистему UNBROKEN, оглянула пошкоджені внаслідок обстрілів об'єкти міста та вшанувала пам'ять полеглих воїнів на Личаківському цвинтарі. Голова Ради Реєстру Роберт Спано також прочитав лекцію для студентів Львівського національного університету імені Івана Франка.

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