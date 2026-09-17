Кабінет міністрів у проєкті Держбюджету-2027 пропонує збільшити фінансування пільгової іпотеки "єОселя" до 45 млрд гривень. Загалом на житлову політику хочуть закласти майже 85 млрд гривень.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області та інші житлові програми у 2027 році можуть отримати більше грошей. У проєкті Державного бюджету на житлову політику Кабінет міністрів пропонує закласти майже 85 млрд гривень.

Про це розповіла голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк. За її словами, житло залишається одним із державних пріоритетів, тож в Україні стартує масштабна житлова реформа.

Скільки грошей заклали на житлову політику

Загалом на житлову політику у 2027 році уряд пропонує виділити майже 85 млрд гривень. Це на 38,3 млрд гривень більше, ніж було закладено на цей напрям у бюджеті 2026 року.

Скільки отримає "єОселя"

Найбільшу частину житлового бюджету — 45 млрд гривень — планують спрямувати на програму пільгової іпотеки "єОселя". Це на 27,9 млрд гривень більше, ніж передбачено на програму у 2026 році. Кошти мають надходити через державну компанію "Укрфінжитло".

Гроші для ветеранів, військових та тих, хто втратив житло

Окремі видатки у проєкті бюджету передбачені для ветеранів, військових та людей, які втратили житло через війну. Зокрема:

6,9 млрд гривень — компенсація житла ветеранам з інвалідністю I та II груп;

5,5 млрд гривень — компенсація за знищене війною житло через спеціальний фонд "HOME";

2,4 млрд гривень — житло для військових;

0,7 млрд гривень — фінансування Фонду енергоефективності.

Ще 24,4 млрд гривень у 2027 році планують спрямувати на житлові програми "єВідновлення", компенсації та субвенцію.

Як подати заявку на "єОселю"

Оформити пільгову іпотеку "єОселя" можна онлайн через застосунок або портал "Дія", а також безпосередньо в банках-партнерах програми. Ставка за кредитом становить 3% річних для військових, поліцейських, рятувальників, медиків, освітян і науковців, для решти громадян — 7% річних. Перший внесок — від 20% вартості житла.

Водночас запропоновані видатки ще можуть змінитися, оскільки Верховна Рада має розглянути проєкт Державного бюджету на 2027 рік.

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