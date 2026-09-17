Кабинет министров в проекте Госбюджета-2027 предлагает увеличить финансирование льготной ипотеки "єОселя" до 45 млрд гривен. Всего на жилищную политику хотят заложить почти 85 млрд гривен.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области и другие жилищные программы в 2027 году могут получить больше денег. В проекте Государственного бюджета на жилищную политику Кабинет министров предлагает заложить почти 85 млрд гривен.

Об этом рассказала глава комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк. По ее словам, жилье остается одним из государственных приоритетов, поэтому в Украине стартует масштабная жилищная реформа.

Сколько денег заложили на жилищную политику

Всего на жилищную политику в 2027 году правительство предлагает выделить почти 85 млрд гривен. Это на 38,3 млрд гривен больше, чем было заложено на это направление в бюджете 2026 года.

Сколько получит "єОселя"

Наибольшую часть жилищного бюджета — 45 млрд гривен — планируют направить на программу льготной ипотеки "єОселя". Это на 27,9 млрд гривен больше, чем предусмотрено на программу в 2026 году. Средства должны поступать через государственную компанию "Укрфінжитло".

Деньги для ветеранов, военных и тех, кто потерял жилье

Отдельные расходы в проекте бюджета предусмотрены для ветеранов, военных и людей, которые потеряли жилье из-за войны. В частности:

6,9 млрд гривен — компенсация жилья ветеранам с инвалидностью I и II групп;

5,5 млрд гривен — компенсация за уничтоженное войной жилье через специальный фонд "HOME";

2,4 млрд гривен — жилье для военных;

0,7 млрд гривен — финансирование Фонда энергоэффективности.

Еще 24,4 млрд гривен в 2027 году планируют направить на жилищные программы "єВідновлення", компенсации и субвенцию.

Как подать заявку на "єОселю"

Оформить льготную ипотеку "єОселя" можно онлайн через приложение или портал "Дія", а также непосредственно в банках-партнерах программы. Ставка по кредиту составляет 3% годовых для военных, полицейских, спасателей, медиков, педагогов и ученых, для остальных граждан — 7% годовых. Первый взнос — от 20% стоимости жилья.

В то же время предложенные расходы еще могут измениться, поскольку Верховная Рада должна рассмотреть проект Государственного бюджета на 2027 год.

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