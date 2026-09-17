Во Львов приехали представители международного Реестра убытков, причиненных агрессией РФ. Рассказываем, кто может подать заявку на компенсацию, можно ли обойтись без «Дія» и учтут ли потери, понесенные еще с 2014 года.

Доплаты и компенсации для львовян выходят на международный уровень — во Львове побывала делегация международного Реестра убытков, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины, и объяснила, как жителям города оформить заявление на возмещение утраченного или поврежденного из-за войны имущества.

Как сообщили во Львовском городском совете (об этом пишет издание «Твоє місто»), во Львов приехали глава Конференции участников Никлас Кеббон, глава Совета Реестра Роберт Спано и исполнительный директор Маркиян Ключковский. Международный Реестр убытков является первым шагом компенсационного механизма, созданного под эгидой Совета Европы. Его главная цель — фиксация заявлений о вреде, потерях и повреждениях, которые понесли граждане и страна из-за российского вторжения.

По словам исполнительного директора Маркияна Ключковского, на сегодня подано уже почти 200 тысяч заявлений, и значительная часть из них поступает именно от львовян или уроженцев города. «Наша цель — обеспечить ответственность субъекта, причинившего вред, и сделать так, чтобы каждый получил репарации и компенсации. Почти 200 000 заявлений уже подано, но реальное количество убытков гораздо больше», — отметил он.

В пространстве «Стрільниця» представители Реестра — Александра Менжиковская, Люси Рид, доктор Норберт Вюлер и Ирина Киреева — встретились с ветеранами, специалистами по сопровождению и представителями общественных организаций. Во время встречи обсудили практические вопросы оформления документов: альтернативные способы подачи заявлений, учет потерь имущества на оккупированных территориях и международный опыт документирования убытков.

Как подать заявление в Реестр убытков

Заявление в международный Реестр убытков подают бесплатно через приложение или портал «Дія». В то же время представители институции рассматривают возможность привлечь к приему заявлений сеть ЦНАПов по всей стране — это упростит подачу для тех, кто не пользуется «Дією». Отдельно обсуждают перспективы учета потерь имущества, понесенных еще в 2014–2022 годах на оккупированных территориях.

Директор городского департамента гуманитарной политики Валентина Бартошик подчеркнула, что Украине важно фиксировать каждый случай разрушений и потерь: «Чем больше таких историй будет задокументировано, тем полнее мир увидит масштаб причиненного вреда. Подать заявление в Реестр — это продолжать борьбу за свое имущество и право на справедливость».

Во время визита делегация также посетила реабилитационную экосистему UNBROKEN, осмотрела поврежденные в результате обстрелов объекты города и почтила память павших воинов на Лычаковском кладбище. Глава Совета Реестра Роберт Спано также прочитал лекцию для студентов Львовского национального университета имени Ивана Франко.

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