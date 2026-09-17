Київський департамент охорони здоров'я запустив безоплатний довготривалий меддогляд для ветеранів і ветеранок — учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни.

У Києві розширюють пільги для мешканців столиці — цього разу йдеться про ветеранів. У місті стартував пілотний проєкт безоплатного довготривалого медичного догляду, яким зможуть скористатися окремі категорії захисників і захисниць.

Про запуск програми повідомив Департамент охорони здоров'я Києва, передає kyiv.news. Пілот діятиме до кінця 2026 року і покликаний закрити потребу в постійному медичному догляді тих, хто не може обійтися без сторонньої допомоги.

Хто може отримати безоплатний догляд

Скористатися програмою можуть дві категорії. Перша — учасники бойових дій визначених законодавством категорій. Друга — люди з інвалідністю внаслідок війни. Спільна умова одна: стан здоров'я має потребувати значної сторонньої допомоги в повсякденному житті.

Догляд надається безоплатно й охоплює саме довготривалий формат — тобто йдеться не про разову послугу, а про регулярний медичний супровід людини. У межах пілотного проєкту такий формат діятиме до завершення 2026 року.

Куди звертатися, аби потрапити в програму

Ветерани, ветеранки або їхні рідні можуть звернутися безпосередньо до Департаменту охорони здоров'я Києва, щоб з'ясувати умови участі в пілоті. Фахівці відомства підкажуть, чи підпадає людина під визначені законодавством категорії і які документи знадобляться для оформлення.

Оскільки йдеться про пілотний проєкт із визначеним строком дії, звернутися варто завчасно — програма завершиться наприкінці 2026 року. Кожен випадок розглядають окремо, тож детальні умови повідомляють під час особистого звернення.

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