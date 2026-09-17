Киевский департамент здравоохранения запустил бесплатный долгосрочный уход для ветеранов и ветеранок — участников боевых действий и людей с инвалидностью вследствие войны.

В Киеве расширяют льготы для жителей столицы — на этот раз речь идет о ветеранах. В городе стартовал пилотный проект бесплатного долгосрочного медицинского ухода, которым смогут воспользоваться отдельные категории защитников и защитниц.

О запуске программы сообщил Департамент здравоохранения Киева, передает kyiv.news. Пилот будет действовать до конца 2026 года и призван закрыть потребность в постоянном медицинском уходе для тех, кто не может обойтись без посторонней помощи.

Кто может получить бесплатный уход

Воспользоваться программой могут две категории. Первая — участники боевых действий определенных законодательством категорий. Вторая — люди с инвалидностью вследствие войны. Общее условие одно: состояние здоровья должно требовать значительной посторонней помощи в повседневной жизни.

Уход предоставляется бесплатно и охватывает именно долгосрочный формат — то есть речь идет не о разовой услуге, а о регулярном медицинском сопровождении человека. В рамках пилотного проекта такой формат будет действовать до завершения 2026 года.

Куда обращаться, чтобы попасть в программу

Ветераны, ветеранки или их близкие могут обратиться напрямую в Департамент здравоохранения Киева, чтобы выяснить условия участия в пилоте. Специалисты ведомства подскажут, подпадает ли человек под определенные законодательством категории и какие документы понадобятся для оформления.

Поскольку речь идет о пилотном проекте с определенным сроком действия, обратиться стоит заранее — программа завершится в конце 2026 года. Каждый случай рассматривают отдельно, поэтому детальные условия сообщают во время личного обращения.

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