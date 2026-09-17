Суп-пюре из тыквы — это густой, кремовый и удивительно простой суп, который готовится всего за 15 минут из минимального набора продуктов.

Рецепт идеального тыквенного крем-супа мы уже публиковали — а этот суп-пюре из тыквы готовится ещё быстрее и получается густым и нежным без лишних усилий.

Суп-пюре из тыквы — это классика осеннего меню. Натуральный вкус тыквы настолько хорош, что для красивого кремового супа нужно совсем немного продуктов. Весь секрет — в паре простых ингредиентов, которые придают блюду насыщенность: это лук и чеснок.

Для рецепта берите любую съедобную тыкву или мускатную тыкву (баттернат). Декоративные тыквы для Хеллоуина лучше не использовать — они съедобны, но заметно уступают по вкусу.

Ингредиенты для супа-пюре из тыквы

тыква (любой съедобный сорт) или мускатная тыква — 1,2 кг (вес до очистки);

луковица — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика (целые, очищенные);

овощной или куриный бульон — 720 мл;

вода — 240 мл;

соль и перец — по вкусу;

сливки, молоко или смесь сливок с молоком — 120–180 мл.

Как приготовить суп-пюре из тыквы: пошагово

1. Нарежьте тыкву ломтиками, срежьте кожуру и удалите семена. Нарежьте мякоть крупными кусками примерно по 3–4 см.

2. Сложите в кастрюлю тыкву, лук, чеснок, бульон и воду. Жидкость не должна полностью покрывать тыкву.

3. Доведите до кипения без крышки, затем уменьшите огонь и варите при активном кипении около 10 минут, пока тыква не станет мягкой — проверяйте ножом.

4. Снимите с огня и измельчите суп погружным блендером до однородности. Если используете обычный блендер, сначала слегка остудите суп, иначе горячая смесь может выбить крышку.

5. Посолите и поперчите по вкусу, вмешайте сливки или молоко. Важно: после добавления сливок суп нельзя кипятить, иначе они свернутся.

6. Разлейте суп-пюре из тыквы по тарелкам, по желанию полейте сверху немного сливками, посыпьте перцем и петрушкой и подавайте с хрустящим хлебом.

По желанию вкус можно изменить: добавьте немного карри, свежего имбиря или куркумы — начинайте с небольшого количества и пробуйте.

Суп-пюре из тыквы хранится в холодильнике 4–5 дней, а в морозилке — до 3 месяцев. Если после разогрева суп кажется слишком густым, разбавьте его небольшим количеством воды; если же жидким — просто немного проварите на плите, чтобы он загустел.

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