Суп-пюре з гарбуза — це густий, кремовий і напрочуд простий суп, який готується всього за 15 хвилин із мінімального набору продуктів.

Рецепт ідеального гарбузового крем-супу ми вже публікували — а цей суп-пюре з гарбуза готується ще швидше і виходить густим та ніжним без зайвих зусиль.

Суп-пюре з гарбуза — це класика осіннього меню. Натуральний смак гарбуза настільки хороший, що для красивого кремового супу потрібно зовсім небагато продуктів. Увесь секрет — у парі простих інгредієнтів, які додають страві насиченості: це цибуля та часник.

Для рецепта беріть будь-який їстівний гарбуз або мускатний гарбуз (баттернат). Декоративні гарбузи для Гелловіну краще не використовувати — вони їстівні, але помітно поступаються смаком.

Інгредієнти для супу-пюре з гарбуза

гарбуз (будь-який їстівний сорт) або мускатний гарбуз — 1,2 кг (вага до очищення);

цибуля — 1 шт.;

часник — 2 зубчики (цілі, очищені);

овочевий або курячий бульйон — 720 мл;

вода — 240 мл;

сіль і перець — на смак;

вершки, молоко або суміш вершків із молоком — 120–180 мл.

Як приготувати суп-пюре з гарбуза: покроково

1. Наріжте гарбуз скибками, зріжте шкірку та виберіть насіння. Наріжте м'якоть великими шматками приблизно 3–4 см.

2. Складіть у каструлю гарбуз, цибулю, часник, бульйон і воду. Рідина не повинна повністю покривати гарбуз.

3. Доведіть до кипіння без кришки, потім зменште вогонь і варіть при активному кипінні близько 10 хвилин, поки гарбуз не стане м'яким — перевіряйте ножем.

4. Зніміть з вогню та подрібніть суп занурювальним блендером до однорідності. Якщо використовуєте звичайний блендер, спершу трохи остудіть суп, інакше гаряча суміш може виштовхнути кришку.

5. Посоліть і поперчіть на смак, вмішайте вершки або молоко. Важливо: після додавання вершків суп не можна кип'ятити, інакше вони згорнуться.

6. Розлийте суп-пюре з гарбуза по тарілках, за бажанням полийте зверху трохи вершків, посипте перцем і петрушкою та подавайте з хрустким хлібом.

За бажанням смак можна змінити: додайте трохи карі, свіжого імбиру або куркуми — починайте з невеликої кількості й пробуйте.

Суп-пюре з гарбуза зберігається в холодильнику 4–5 днів, а в морозильнику — до 3 місяців. Якщо після розігрівання суп здається занадто густим, розбавте його невеликою кількістю води; якщо ж рідким — просто трохи проваріть на плиті, щоб він загуснув.

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