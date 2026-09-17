Подорожчання консервів в Україні продовжується: за даними порталу «Мінфін», середня ціна шпротів за місяць зросла з 93,16 до 98,50 гривні за банку 150 грамів.

Подорожчання логістики в Україні продовжує тиснути на цінники — подорожчання консервів за місяць стало помітним: за даними порталу «Мінфін», середня ціна шпротів зросла з 93,16 до 98,50 гривні за банку 150 грамів.

Оновлені цінники портал «Мінфін» опублікував 16 вересня 2026 року. Дані збирають у великих торговельних мережах, тож вони відображають реальну ситуацію на полицях супермаркетів по всій країні.

Рибні консерви: що подорожчало найбільше

Найпомітніше зросла ціна шпротів «Аквамарин» в олії. У Auchan за 150-грамову банку просять 99,00 гривні, у Megamarket — 98,00 гривні. Середня ціна — 98,50 гривні, тоді як у серпні вона становила 93,16 гривні.

Сардини натуральні обійдуться дешевше: банка на 230 грамів коштує від 79,50 до 94,00 гривні залежно від виробника. Бички «Аквамарин» у томатному соусі (230 грамів) — 96,75 гривні.

Овочеві консерви, ікра та маслини

В овочевій групі ціни також підросли. Консервована кукурудза «Верес» (340 грамів) коштує 64,60 гривні, зелений горошок — від 42,99 до 57,59 гривні за банку. Мариновані огірки «Верес» (500 грамів) — 118,37 гривні, а «Ніжин» (920 грамів) — 193,80 гривні.

Ікра з кабачків продається від 66,90 до 114,00 гривні залежно від об'єму та виробника. Маслини «Іберіка» — від 88,60 до 141,60 гривні залежно від розміру банки й наявності кісточки.

Чому дорожчають консерви

Головні причини подорожчання консервів — здорожчання сировини, логістики та валютний курс. Риба й овочі закуповуються в іноземній валюті, а транспортування подорожчало через зростання вартості пального й електроенергії для холодних складів.

Щоб не переплачувати, варто порівнювати ціни в різних мережах: різниця на один і той самий продукт може сягати кількох гривень, а на великих банках — десятків.

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