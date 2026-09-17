В Луцке аренда квартир достигла исторического максимума: за три года цены выросли почти на 80%. Самые дешевые объявления до 10 тыс. грн почти исчезли, а спрос подогрели обстрелы столицы и наплыв студентов.

Жилье в Луцке дорожает вместе с другими услугами для жителей — по данным платформы ЛУН, аренда квартир в городе вышла на исторический максимум: за последние три года, по сравнению с летом 2023-го, цены выросли почти на 80%.

Главная причина скачка цен — активизация вражеских обстрелов Киева, из-за которой люди массово переезжают в более безопасные регионы, отметили в анализе рынка, который цитирует ИА «Конкурент». Осенью спрос традиционно подогревает начало учебного года и наплыв студентов. «Хорошие варианты недвижимости начали стремительно дорожать, часто цены откровенно завышены. Когда владельцы консультируются с риелторами, стоимость удается удержать в норме, но самостоятельно арендодатели часто выставляют запредельные ценники», — рассказывает луцкая риелтор Анна Поп.

На рынке однокомнатных квартир больше всего объявлений выставлено по цене от 19 до 22 тыс. грн, второй по популярности сегмент — около 17 тыс. грн. Самые дешевые варианты до 10 тыс. грн почти исчезли: единственным доступным объявлением на ЛУН остается квартира за 9 тыс. грн (без комиссии) площадью 32 кв. м с «советским» интерьером и минимальными удобствами.

«Средняя стоимость однокомнатной квартиры с базовым ремонтом — около 13 тыс. грн, а аренда в новостройках стартует от 15 тыс. грн и выше», — добавляет Анна Поп. Самое дорогое однокомнатное жилье стоит более 31 тыс. грн: за эти деньги предлагают дизайнерский ремонт, первое заселение, дорогую мебель и обустроенное укрытие в доме.

Двухкомнатные квартиры чаще всего выставляют за 15–16 тыс. грн. Самые дешевые варианты от 10 тыс. грн — это жилье площадью 48–50 кв. м на проспекте Молодежи или улице Е. Коновальца со старой мебелью, к тому же владельцы часто ищут «только одну девушку без животных». Элитный сегмент стартует от 45 тыс. грн: за эти деньги сдают квартиры от 77 до 108 кв. м в центре, на Театральной площади или в ЖК «Яровица».

Самый дорогой сегмент — трехкомнатные квартиры: больше всего объявлений по цене 34–36 тыс. грн, а самые дешевые варианты от 15 тыс. грн — абсолютный дефицит, на весь город доступно чуть более 20 предложений. Отдельно риелтор отмечает огромный дефицит частных домов и квартир с качественным современным ремонтом, которые на рынке появляются крайне редко.

Как не переплатить за аренду в Луцке

По словам Анны Поп, лучшее соотношение цены и качества в однокомнатном сегменте — около 16 тыс. грн: за эту сумму доступны квартиры площадью 44–48 кв. м с современными кухнями и качественным ремонтом. Перед подписанием договора стоит проверить наличие укрытия в доме и уточнить ограничения владельцев — часть объявлений сопровождается условиями по животным или составу жильцов.