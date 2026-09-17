Украинцы могут досрочно погасить кредит и не переплачивать за будущие проценты и комиссии, которых банк больше не потребует после последнего взноса.

Кредиты в Украине можно погашать досрочно, не дожидаясь окончания срока договора — это уменьшает переплату, поскольку после погашения проценты больше не начисляются за период, когда заемщик уже не пользуется займом. После досрочного погашения исчезают будущие проценты и комиссии, а перед последним взносом стоит уточнить в банке точную сумму закрытия.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на проект «Гаразд», при досрочном погашении клиент платит только за фактический период пользования деньгами. Чтобы закрыть кредит полностью, нужно внести остаток основного долга, а также уже начисленные проценты и комиссии, если они предусмотрены условиями договора.

Какие проценты больше не придется платить

Национальный банк Украины подчеркивает: при досрочном погашении проценты уплачиваются только за фактический период пользования кредитом. Если по графику заемщику оставалось платить еще год, а он закрыл кредит сегодня, банк не имеет права начислять проценты за следующие 12 месяцев только потому, что такой срок был заложен в первоначальном графике.

Именно поэтому досрочное погашение наиболее выгодно прежде всего для кредитов с высокой процентной ставкой или длительным сроком выплат: чем длиннее оставшийся период, тем большую будущую переплату удается отсечь.

Может ли банк брать плату за досрочное погашение

Сам факт того, что заемщик решил вернуть кредит раньше срока, не дает банку права требовать отдельную плату за досрочное погашение. В НБУ подчеркивают: законодательство не устанавливает никаких ограничений на такое погашение.

Однако перед внесением всей суммы стоит уточнить в банке точный размер задолженности на конкретную дату. Окончательный расчет может включать остаток основного долга, уже начисленные проценты и предусмотренные договором платежи.

Почему нельзя просто перевести остаток по графику

График платежей может указывать, например, что заемщику осталось выплатить 100 тысяч гривен в течение следующих двух лет. Но эта сумма может включать не только основную сумму кредита, но и будущие проценты.

Поэтому при досрочном погашении нужно получить от банка именно ту сумму, которая необходима для полного закрытия задолженности на определенную дату. Так заемщик не переплатит за проценты, которые еще не наступили.

Что проверить перед досрочным погашением

Перед внесением денег обратитесь в банк и попросите расчет полной суммы для досрочного погашения. В нем должно быть указано:

сколько осталось основного долга;

сколько процентов уже начислено;

есть ли другие платежи по договору;

на какую именно дату рассчитана сумма;

будет ли кредит полностью закрыт после внесения средств.

После платежа важно получить подтверждение об отсутствии задолженности: одного перевода недостаточно, если кредитный счет продолжает действовать или осталась небольшая сумма долга.

Когда досрочное погашение действительно выгодно

Наибольший финансовый эффект досрочное погашение дает тогда, когда до конца срока кредита остается много времени, а ставка высокая. Например, заемщик взял кредит на несколько лет и закрывает его уже через год — так он обходит будущие проценты за весь оставшийся срок.

В то же время стоит сравнить эту экономию с другими потребностями. Если для полного закрытия кредита придется потратить все сбережения и остаться без финансовой подушки, такое решение может оказаться невыгодным.

Что сделать после последнего платежа

После полного погашения убедитесь, что банк действительно закрыл задолженность: проверьте статус кредита в приложении или интернет-банкинге и получите документ или другое подтверждение о полном выполнении обязательств.

Это убережет от ситуации, когда человек считает кредит закрытым, но из-за технической ошибки или неучтенного платежа остается небольшая задолженность. Финальную проверку статуса кредита и подтверждение от банка лучше не откладывать.

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