Українці можуть достроково погасити кредит і не переплачувати за майбутні відсотки та комісії, яких банк більше не вимагатиме після останнього внеску.

Кредити в Україні можна погашати достроково, не чекаючи закінчення строку договору — це зменшує переплату, оскільки після погашення відсотки більше не нараховуються за період, коли позичальник уже не користується позикою. Після дострокового погашення зникають майбутні відсотки й комісії, а перед останнім внеском варто уточнити в банку точну суму закриття.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на проєкт «Гаразд», при достроковому погашенні клієнт платить лише за фактичний період користування грошима. Щоб закрити кредит повністю, потрібно внести залишок основного боргу, а також уже нараховані відсотки й комісії, якщо вони передбачені умовами договору.

Які відсотки більше не доведеться платити

Національний банк України наголошує: у разі дострокового погашення відсотки сплачуються лише за фактичний період користування кредитом. Якщо за графіком позичальнику лишалося платити ще рік, а він закрив кредит сьогодні, банк не має права нараховувати відсотки за наступні 12 місяців лише тому, що такий строк був закладений у початковому графіку.

Саме тому дострокове погашення найвигідніше передусім для кредитів із високою відсотковою ставкою або тривалим строком виплат: чим довший залишковий період, тим більшу майбутню переплату вдається відсікти.

Чи може банк брати плату за дострокове погашення

Сам факт того, що позичальник вирішив повернути кредит раніше строку, не дає банку права вимагати окрему плату за дострокове погашення. У НБУ підкреслюють: законодавство не встановлює жодних обмежень на таке погашення.

Однак перед внесенням усієї суми варто уточнити в банку точний розмір заборгованості на конкретну дату. Остаточний розрахунок може містити залишок основного боргу, вже нараховані відсотки й передбачені договором платежі.

Чому не можна просто переказати залишок за графіком

Графік платежів може вказувати, наприклад, що позичальнику лишилося виплатити 100 тисяч гривень протягом наступних двох років. Але ця сума може містити не лише основну суму кредиту, а й майбутні відсотки.

Тому при достроковому погашенні потрібно отримати від банку саме ту суму, яка необхідна для повного закриття заборгованості на визначену дату. Так позичальник не переплатить за відсотки, які ще не настали.

Що перевірити перед достроковим погашенням

Перед внесенням грошей зверніться до банку і попросіть розрахунок повної суми для дострокового погашення. У ньому має бути зазначено:

скільки лишилося основного боргу;

скільки відсотків уже нараховано;

чи є інші платежі за договором;

на яку саме дату розрахована сума;

чи буде кредит повністю закритий після внесення коштів.

Після платежу важливо отримати підтвердження про відсутність заборгованості: самого переказу замало, якщо кредитний рахунок продовжує діяти або лишилася невелика сума боргу.

Коли дострокове погашення справді вигідне

Найбільший фінансовий ефект дострокове погашення дає тоді, коли до кінця строку кредиту лишається багато часу, а ставка висока. Наприклад, позичальник узяв кредит на кілька років і закриває його вже через рік — так він оминає майбутні відсотки за весь залишковий строк.

Водночас варто порівняти цю економію з іншими потребами. Якщо для повного закриття кредиту доведеться витратити всі заощадження і лишитися без фінансової подушки, таке рішення може виявитися невигідним.

Що зробити після останнього платежу

Після повного погашення переконайтеся, що банк справді закрив заборгованість: перевірте статус кредиту в застосунку або інтернет-банкінгу й отримайте документ чи інше підтвердження про повне виконання зобов'язань.

Це вбереже від ситуації, коли людина вважає кредит закритим, але через технічну помилку чи неврахований платіж лишається невелика заборгованість. Фінальну перевірку статусу кредиту і підтвердження від банку краще не відкладати.

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