Подорожчання хліба в Україні триває: порівняно із серпнем більшість позицій у супермаркетах додали в ціні.

Подорожчання продуктів в Україні триває — свіжий моніторинг порталу «Мінфін» зафіксував, що більшість позицій хлібобулочного відділу додали в ціні порівняно із серпнем.

Найбільше за місяць подорожчав лаваш «Кавказький» (230 грамів). Якщо в серпні його середня ціна становила 35,30 гривні, то тепер — 40,90 гривні, тобто плюс 5,60 гривні. Станом на 16 вересня цю позицію в моніторингу представляє лише мережа Auchan за 40,90 гривні.

Лаваш «Персидський» (230 грамів) також додав у ціні: середня вартість зросла з 38,92 до 40,81 гривні (+1,89 гривні). Розкид цін залежно від мережі помітний — найдешевше лаваш продають у Metro (37,84 гривні) та Auchan (37,90 гривні), тоді як Novus тримає ціну 47,49 гривні, а Megamarket — 40,00 гривні.

Як змінилися ціни на батон і пшеничний хліб

Не вся випічка подорожчала. Батон «Рум'янець» нарізка (450 грамів) за місяць, навпаки, подешевшав: у серпні середня ціна становила 35,10 гривні, а тепер — 33,90 гривні (−1,20 гривні). Нині цей батон продає лише Metro за 33,90 гривні.

Натомість батон «Київський Нарізний» (500 грамів) подорожчав із 41,95 до 43,50 гривні в середньому (+1,55 гривні). У Auchan він коштує 44,50 гривні, у Novus — 42,50 гривні.

Хліб пшеничний нарізка (650 грамів) за місяць додав рівно 3 гривні: із 47,99 до 50,99 гривні. Станом на 16 вересня його в моніторингу пропонує лише мережа Novus.

Із п'яти відстежуваних позицій чотири подорожчали, а одна подешевшала. Найбільший стрибок показав лаваш «Кавказький» — плюс 5,60 гривні до середньої ціни за місяць. Подорожчання хліба найпомітніше у сегменті лавашів та пшеничної нарізки, тоді як класичні батони демонструють різноспрямовану динаміку.

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