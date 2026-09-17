Випускники фахових коледжів часто помилково вважають, що сам вступ до університету автоматично продовжує право на відстрочку від мобілізації. Між завершенням коледжу та наказом про зарахування до ЗВО є перехідний період, коли відстрочка не діє.

Мобілізація в Україні та правила відстрочки від призову напередодні вступної кампанії знову потребують уваги. Випускникам фахових коледжів важливо знати: сам факт вступу до закладу вищої освіти ще не означає автоматичного збереження відстрочки від мобілізації.

Як пояснює юрист Херсонського обласного осередку ГО "Захист Держави" Олександр Король, якого цитує RegioNews, поширеною є помилкова практика, коли випускники вважають статус абітурієнта чи саме подання документів до вишу підставою для автоматичного продовження відстрочки. За чинним законодавством це твердження не відповідає дійсності, тому на етапі вступної кампанії виникає правова невизначеність статусу особи.

Коли анулюється відстрочка після коледжу

Відстрочка, надана людині на період навчання в коледжі, підлягає анулюванню з дати видання наказу про відрахування у зв'язку із завершенням навчання та отриманням диплома. Період між цим наказом і наказом про зарахування до ЗВО юристи визначають як проміжок часу, протягом якого людина офіційно не має статусу здобувача освіти.

У цей перехідний період наявність заяви в електронному кабінеті вступника, успішне складання НМТ або ЄВІ чи перебування в рейтингових списках не є правовими підставами для звільнення від мобілізації. Якщо в людини немає інших законних підстав для відстрочки — за станом здоров'я, сімейними обставинами або через бронювання — і її визнають придатною до військової служби, вона підлягає призову на загальних підставах.

Нове право на відстрочку виникає виключно після видання наказу ректора про зарахування людини до закладу вищої освіти. Відліковою точкою є не дата іспитів і не день, коли абітурієнт побачив себе у списках, а саме офіційний наказ про зарахування.

Як зберегти та відновити право на відстрочку

Юрист називає три обов'язкові кроки для випускників коледжів, які продовжують навчання.

Дотриматися принципу послідовності освіти: вступ до ЗВО має передбачати здобуття вищого рівня освіти порівняно з раніше здобутим, наприклад від фахового молодшого бакалавра до бакалавра.

Після успішного проходження вступних випробувань дочекатися офіційного наказу про зарахування та сформувати довідку здобувача освіти через Єдину державну електронну базу з питань освіти.

Подати нову заяву про надання відстрочки до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки з підтвердними документами про зарахування — особисто або через електронний кабінет.

Гарантією дотримання прав є виключно послідовне здобуття освіти та своєчасне подання документів до уповноважених органів після офіційного зарахування.

Яка нормативна база регулює відстрочку

Правову основу для надання відстрочки здобувачам освіти, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають рівень освіти вищий за раніше здобутий, визначає пункт 1 частини 3 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Водночас порядок оформлення відстрочки та вичерпний перелік необхідних документів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560.

У ГО "Захист Держави" наголошують на необхідності завчасно впорядкувати військово-облікові документи та суворо дотримуватися вимог законодавства ще до початку вступної кампанії, щоб уникнути правових колізій у перехідний період між коледжем та університетом.

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