Корець опинився на третьому місці за вартістю водопостачання в області з тарифом 142,99 грн за кубометр — дорожче лише Рокитне (163,70 грн) і Радивилів (157,60 грн).

Нові тарифи на воду в Рівненській області виявилися вкрай нерівномірними — у Корці жителі платять за водопостачання 142,99 грн за кубометр, і це третя найдорожча позиція в регіоні.

Порівняльну добірку тарифів оприлюднив голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш. Усі суми вказані з ПДВ, повідомляє Район.Корець.

Хто платить більше, ніж Корець

Попереду Корця за вартістю води опинилися лише два населені пункти. У Рокитному кубометр коштує 163,7 грн, а в Радивилові — 157,6 грн. Тобто вода в Корці дешевша, ніж у лідера списку, на 20,71 грн.

Водночас різниця між Корцьом та найдешевшим містом області — понад удвічі: у Рівному тариф становить лише 68,44 грн за кубометр.

Повний рейтинг тарифів на Рівненщині

Голова облради навів повну таблицю вартості водопостачання в містах і селищах регіону. Ось як виглядає список — від найдорожчого до найдешевшого:

Рокитне — 163,70 грн

Радивилів — 157,60 грн

Корець — 142,99 грн

Дубровиця — 139,33 грн

Млинів — 120,06 грн

Острог — 116,66 грн

Вараш — 108,29 грн

Сарни — 102,15 грн

Демидівка — 101,73 грн

Березне — 99,64 грн

Володимирець — 84,74 грн

Костопіль — 80,24 грн

Здолбунів — 77,35 грн

Дубно — 76,74 грн (оголошено коригування до 87,14 грн)

Рівне — 68,44 грн

Тобто кореччани сьогодні платять за воду майже вдвічі більше, ніж мешканці Дубна, і в рази більше за рівнян, хоча живуть у сусідніх громадах.

Що з підвищенням тарифів далі

Окремо Карауш нагадав, що підвищення тарифів для «Рівнеоблводоканалу» та «Рівнеазота» обласна рада тимчасово відклала. Підприємствам дали час скоригувати чинні розрахунки до актуальних показників та пройти необхідні процедури.

Це означає, що нові ціни з'являться лише після повторного опрацювання і перегляду аргументації постачальників. Чи торкнеться нове коригування самого Корця, поки не повідомляється.

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