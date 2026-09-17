Подорожание хлеба в Украине продолжается: по сравнению с августом большинство позиций в супермаркетах прибавили в цене.

Подорожание продуктов в Украине продолжается — свежий мониторинг портала «Минфин» зафиксировал, что большинство позиций хлебобулочного отдела прибавили в цене по сравнению с августом.

Больше всего за месяц подорожал лаваш «Кавказский» (230 граммов). Если в августе его средняя цена составляла 35,30 гривны, то теперь — 40,90 гривны, то есть плюс 5,60 гривны. По состоянию на 16 сентября эту позицию в мониторинге представляет только сеть Auchan — за 40,90 гривны.

Лаваш «Персидский» (230 граммов) тоже прибавил в цене: средняя стоимость выросла с 38,92 до 40,81 гривны (+1,89 гривны). Разброс цен в зависимости от сети заметный — дешевле всего лаваш продают в Metro (37,84 гривны) и Auchan (37,90 гривны), тогда как Novus держит цену 47,49 гривны, а Megamarket — 40,00 гривны.

Как изменились цены на батон и пшеничный хлеб

Не вся выпечка подорожала. Батон «Рум'янець» нарезка (450 граммов) за месяц, наоборот, подешевел: в августе средняя цена составляла 35,10 гривны, а теперь — 33,90 гривны (−1,20 гривны). Сейчас этот батон продает только Metro за 33,90 гривны.

Зато батон «Киевский Нарезной» (500 граммов) подорожал с 41,95 до 43,50 гривны в среднем (+1,55 гривны). В Auchan он стоит 44,50 гривны, в Novus — 42,50 гривны.

Хлеб пшеничный нарезка (650 граммов) за месяц прибавил ровно 3 гривны: с 47,99 до 50,99 гривны. По состоянию на 16 сентября его в мониторинге предлагает только сеть Novus.

Из пяти отслеживаемых позиций четыре подорожали, а одна подешевела. Самый большой скачок показал лаваш «Кавказский» — плюс 5,60 гривны к средней цене за месяц. Подорожание хлеба заметнее всего в сегменте лавашей и пшеничной нарезки, тогда как классические батоны демонстрируют разнонаправленную динамику.

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