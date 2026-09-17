На Рівненщині ветеранів запрошують на навчальну програму та конкурс громадських ініціатив: учасники зможуть здобути нові навички та подати власну ідею для розвитку громади.

Грошова допомога у Рівненській області — не єдиний формат підтримки місцевих мешканців: ветеранів Рівненщини тепер запрошують на навчання та конкурс громадських ініціатив, де можна здобути нові знання й отримати ресурс для втілення власних ідей у громадах.

Як повідомляє видання «7 днів», для захисників і захисниць регіону відкрито можливість пройти навчальну програму та подати власну ініціативу на конкурс. Учасникам допоможуть опанувати навички, потрібні для розробки й реалізації громадських проєктів.

Навчання та конкурс: що пропонують ветеранам

Навчальний етап орієнтований на ветеранів, які хочуть не лише адаптуватися до цивільного життя, а й стати ініціаторами змін у своїх містах і селах. Під час занять учасників ознайомлять з основами підготовки проєктів, планування та залучення однодумців.

Після навчання ветерани зможуть подати власну ініціативу на конкурс громадських проєктів. Ідеї, які підтримають, отримають практичну допомогу для втілення — від облаштування громадських просторів до соціальних, освітніх чи спортивних заходів у громадах.

Хто може долучитися

Запрошують ветеранів і ветеранок з Рівненської області, які мають ідею, спрямовану на розвиток власної громади. Попередній досвід громадської діяльності не обов'язковий — достатньо бажання змінювати своє середовище.

Як взяти участь

Охочим варто стежити за офіційними оголошеннями організаторів та місцевої влади, де публікуватимуть реєстраційну форму, терміни подання заявок і графік занять. Для участі, як правило, потрібно заповнити анкету та коротко описати власну ідею проєкту.

Такі програми є практичним інструментом реінтеграції: ветерани здобувають нові компетенції, а громади регіону отримують реалізовані ініціативи, що покращують якість життя на Рівненщині.

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