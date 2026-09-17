Грошова допомога у Рівненській області — не єдиний формат підтримки місцевих мешканців: ветеранів Рівненщини тепер запрошують на навчання та конкурс громадських ініціатив, де можна здобути нові знання й отримати ресурс для втілення власних ідей у громадах.
Як повідомляє видання «7 днів», для захисників і захисниць регіону відкрито можливість пройти навчальну програму та подати власну ініціативу на конкурс. Учасникам допоможуть опанувати навички, потрібні для розробки й реалізації громадських проєктів.
Навчання та конкурс: що пропонують ветеранам
Навчальний етап орієнтований на ветеранів, які хочуть не лише адаптуватися до цивільного життя, а й стати ініціаторами змін у своїх містах і селах. Під час занять учасників ознайомлять з основами підготовки проєктів, планування та залучення однодумців.
Після навчання ветерани зможуть подати власну ініціативу на конкурс громадських проєктів. Ідеї, які підтримають, отримають практичну допомогу для втілення — від облаштування громадських просторів до соціальних, освітніх чи спортивних заходів у громадах.
Хто може долучитися
Запрошують ветеранів і ветеранок з Рівненської області, які мають ідею, спрямовану на розвиток власної громади. Попередній досвід громадської діяльності не обов'язковий — достатньо бажання змінювати своє середовище.
Як взяти участь
Охочим варто стежити за офіційними оголошеннями організаторів та місцевої влади, де публікуватимуть реєстраційну форму, терміни подання заявок і графік занять. Для участі, як правило, потрібно заповнити анкету та коротко описати власну ідею проєкту.
Такі програми є практичним інструментом реінтеграції: ветерани здобувають нові компетенції, а громади регіону отримують реалізовані ініціативи, що покращують якість життя на Рівненщині.
Раніше Politeka повідомляла, дефіцит продуктів у Рівненській області: яка ситуація на ринках і в супермаркетах.
Також Politeka повідомляла, подорожчання продуктів у Рівненській області: на скільки зросли ціни на олію, яйця та свинину.
Як повідомляла Politeka, нові тарифи на воду в Рівненській області: де платитимуть найбільше, а кому пощастило.