На Ровенщине ветеранов приглашают на учебную программу и конкурс общественных инициатив: участники смогут получить новые навыки и подать собственную идею для развития общины.

Денежная помощь в Ровенской области — не единственный формат поддержки местных жителей: ветеранов Ровенщины теперь приглашают на обучение и конкурс общественных инициатив, где можно получить новые знания и ресурс для воплощения собственных идей в общинах.

Как сообщает издание «7 днів», для защитников и защитниц региона открыта возможность пройти учебную программу и подать собственную инициативу на конкурс. Участникам помогут освоить навыки, необходимые для разработки и реализации общественных проектов.

Обучение и конкурс: что предлагают ветеранам

Учебный этап ориентирован на ветеранов, которые хотят не только адаптироваться к гражданской жизни, но и стать инициаторами перемен в своих городах и селах. Во время занятий участников познакомят с основами подготовки проектов, планирования и привлечения единомышленников.

После обучения ветераны смогут подать собственную инициативу на конкурс общественных проектов. Идеи, которые получат поддержку, получат практическую помощь для воплощения — от обустройства общественных пространств до социальных, образовательных или спортивных мероприятий в общинах.

Кто может присоединиться

Приглашают ветеранов и ветеранок из Ровенской области, у которых есть идея, направленная на развитие собственной общины. Предыдущий опыт общественной деятельности не обязателен — достаточно желания менять свою среду.

Как принять участие

Желающим стоит следить за официальными объявлениями организаторов и местной власти, где будут публиковать регистрационную форму, сроки подачи заявок и график занятий. Для участия, как правило, нужно заполнить анкету и кратко описать собственную идею проекта.

Такие программы являются практическим инструментом реинтеграции: ветераны получают новые компетенции, а общины региона получают реализованные инициативы, которые улучшают качество жизни на Ровенщине.

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