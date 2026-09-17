Лимиты на продажу продуктов «в одни руки» от торговых сетей не означают дефицита — в Минагро заверили, что товарных запасов достаточно.

Цены на продукты в Украине могут вырасти на 10–15% из-за ударов по логистике, но дефицита не будет — в Минагро успокоили потребителей. Поводом для разъяснения стали лимиты, которые отдельные торговые сети начали вводить на продажу части товаров «в одни руки». В ведомстве подчеркивают: это не признак реальной нехватки продуктов, а преждевременный шаг ритейлеров, который лишь провоцирует ажиотаж.

Разъяснение министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого приводит AgroWeek. Он подчеркнул, что ограничения продажи отдельных продуктов ввели преждевременно: такие лимиты легко «считываются» покупателями как сигнал о дефиците, даже если товарных запасов на самом деле достаточно.

Такая практика, объясняет чиновник, способна породить лишний ажиотаж среди населения и создать иллюзию нехватки. Панические закупки провоцируют искусственный спрос: люди покупают больше, чем нужно, полки пустеют ненадолго, а рынок получает неоправданный скачок цен.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия подтвердили: все необходимые ресурсы для производства и поставки продовольствия имеются. Поэтому массовые ограничения продажи со стороны торговых сетей не отвечают реальному положению дел, а обеспечение продовольственной безопасности страны продолжается в штатном режиме.

Ведомство также обратилось к ритейлерам с просьбой взвешенно подходить к любым ограничениям и избегать шагов, которые могут вызвать лишнюю тревогу среди покупателей. Вместо резких лимитов — прозрачная коммуникация о реальном наличии товара.

Как покупать спокойно и не поддаваться панике

Потребителям советуют сохранять спокойствие и планировать покупки разумно: брать столько, сколько нужно на ближайшие дни, а не формировать запасы «на всякий случай». Чрезмерные закупки — главный драйвер искусственного дефицита: чаще всего именно ажиотаж, а не нехватка товара, опустошает полки.

Напомним, напряжение на продовольственном рынке возникло после ударов по логистической инфраструктуре — именно поэтому часть сетей начала подстраховываться лимитами. Однако в Минагро подчеркивают: перебои имеют временный характер, а производственные мощности и запасы позволяют избежать настоящего дефицита.

Ранее Politeka сообщала, дефицит лекарств в Украине: фармацевты рассказали, какие препараты могут временно исчезнуть из аптек.

Также Politeka сообщала, дефицит продуктов в Днепропетровской области: какие товары исчезли с полок супермаркетов и что будет дальше.

Как сообщала Politeka, дефицит продуктов в Харькове: экономисты рассказали, стоит ли делать запасы.