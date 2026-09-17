За месяц куриные яйца в украинских супермаркетах подорожали в среднем на 12–15 гривен за десяток. Рассказываем, какие марки подорожали больше всего и чего ждать от цен до конца осени.

Подорожание продуктов в Ровенской области и в других регионах — не единичный случай: в магазинах по всей Украине за последний месяц заметно подорожали куриные яйца. Свежие расчёты портала «Минфин» по состоянию на 16 сентября 2026 года показывают, что десяток яиц в зависимости от марки теперь стоит в среднем заметно дороже, чем в августе.

Самые популярные марки яиц за месяц выросли в цене более чем на 20%. Куриные яйца «Квочка» (категория С1, 10 штук) сейчас стоят в сети Auchan 62,90 гривны, а в Novus — 76,19 гривны. Средняя цена десятка этой марки составляет 69,55 гривны.

Дороже обходятся яйца «Ясенсвит» (С1, 10 штук): в Novus — 70,99 гривны, в Megamarket — 78,50 гривны, то есть в среднем 74,75 гривны за десяток. В то же время в сети «АТБ-Маркет» десяток яиц стоит от 73,30 гривны («Своя лінія», первая категория) до 87,90 гривны («Квочка», высшая категория).

На сколько подорожали яйца за месяц

В августе 2026 года, по данным «Минфина», яйца «Квочка» (С1) стоили в среднем 57,12 гривны за десяток, а «Ясенсвит» — 59,49 гривны. Поэтому за месяц «Квочка» прибавила 12,43 гривны (примерно 21,8%), а «Ясенсвит» — 15,26 гривны (около 25,6%). В среднем обе позиции подорожали на 12–15 гривен, или примерно на 23,7%.

В «Минфине» также отметили, что в целом индекс потребительских цен на куриные яйца в сентябре 2026 года составил 116,33%: по сравнению с предыдущим месяцем средняя стоимость выросла на 16,33%.

Что будет с ценами дальше

Руководитель аналитического отдела ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Максим Гопка в комментарии РБК-Украина объяснил, что единого тренда на подорожание всех продуктов сейчас нет. Однако уже начинают дорожать мясо, молочная продукция, яйца и отдельные категории бакалеи. «До конца года ситуация будет разнонаправленной — в зависимости от категории», — отметил он.

По словам аналитика, по яйцам уже начинается привычное для осени движение цен. Далее ситуация будет зависеть от сезонной продуктивности птицы, спроса и затрат производителей. Подорожание яиц в течение сентября и октября может стать заметнее для потребителя, однако это будет скорее постепенное движение цен, а не резкое изменение за короткий период, уточнил Гопка.

Ранее Politeka сообщала, подорожание продуктов в Житомирской области: на сколько выросли цены на яйца, мясо и масло.

Также Politeka сообщала, подорожание продуктов в Черниговской области: цены на яйца, мясо и муку резко выросли.

Как сообщала Politeka, сахар в Харькове подорожал на 15%: сколько теперь стоят крупы и яйца.