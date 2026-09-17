После обновления тарифов на проезд у киевлян с транспортных карточек могли пропасть деньги и оплаченные поездки. В КГГА объяснили причину сбоя и назвали сроки возврата средств.

Повышение тарифов в Киевской области не обошло и общественный транспорт — после 14 сентября в Киеве произошел масштабный технический сбой в системе оплаты проезда, из-за которого у части пассажиров с транспортных карточек пропали деньги и ранее оплаченные поездки.

О проблеме официально сообщили в Киевской городской государственной администрации. Там подтвердили, что сбой возник на фоне обновления тарифной политики и самой системы электронного билета, и это вызвало временное аннулирование балансов и поездок у части пользователей.

Что произошло с карточками пассажиров

Массовые жалобы появились после того, как киевляне заметили: деньги, зачисленные на транспортную карточку, а также уже оплаченные поездки внезапно «растворились» без каких-либо объяснений. Поскольку обновление тарифной политики изменило логику списания средств, старая база остатков на определенное время перестала корректно отображаться.

В городской администрации подчеркнули, что реальных потерь денег не произошло: все средства и поездки, которые были на карточках до сбоя, обещают восстановить. Специалисты трактуют ситуацию как техническую рассинхронизацию данных, а не как дополнительное списание денег.

Когда вернут деньги

В КГГА заверили, что компенсация и восстановление балансов произойдут в ближайшие сроки, и озвучили конкретные даты, когда пользователи снова увидят свои средства и поездки на карточках. Пассажирам советуют дождаться автоматического пересчета и не оплачивать повторно поездки, которые уже были оплачены ранее.

Что делать, если деньги не вернулись

Если после указанного городскими властями срока баланс так и не восстановился, стоит обратиться в контакт-центр, обслуживающий транспортные карточки Киева, назвав номер карточки и приложив скриншот или выписку о списании. Сохраняйте чеки и историю операций в приложении до момента, пока баланс не станет корректным.

На время переходного периода пассажирам также советуют иметь при себе альтернативный способ оплаты проезда, ведь после любого обновления системы возможны кратковременные сбои в валидации карточек.

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