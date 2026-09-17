17 сентября клиенты А-банка столкнулись с техническим сбоем — войти в приложение интернет-банкинга не удается, а проверить баланс или провести операцию невозможно. Рассказываем, что известно о проблеме и как получить доступ к средствам.

Медленно работает интернет на телефоне — еще не самая большая проблема для пользователей банковских приложений. 17 сентября клиенты А-банка столкнулись со сбоем, из-за которого войти в интернет-банкинг не удается даже при стабильном соединении.

Как сообщает Информатор, жалобы на невозможность войти в личный кабинет начали появляться утром 17 сентября. Пользователи не могут проверить баланс карт или совершить операции через мобильное приложение — доступ к счетам оказался временно недоступен.

Пока банк не сообщил, сколько продлится сбой и коснулся ли он всех клиентов одновременно. Часть пользователей может сталкиваться с проблемами только в приложении, тогда как другие испытывают трудности и с веб-версией интернет-банкинга.

Почему клиенты банков все чаще теряют доступ к собственным средствам

А-банк — не исключение в общей тенденции. Клиенты разных финучреждений в последнее время жалуются на технические сбои, временные ограничения операций и блокировки по решению финансового мониторинга. В каждом таком случае человек узнает о проблеме постфактум — когда деньги уже стали недоступны.

Банки объясняют ограничения требованиями финмониторинга и нормативами Нацбанка. Для обычного пользователя это означает временную потерю контроля над собственными средствами без предупреждения. Ранее Информатор сообщал, что А-банк останавливал переводы на карты других банков, ссылаясь на решение финансового мониторинга, — клиенты не могли перевести деньги даже в пределах разрешенных лимитов.

Что делать, если не удается войти в интернет-банкинг

Пока банк восстанавливает работу сервиса, стоит попробовать несколько способов получить доступ к средствам:

Проверьте, работает ли веб-версия интернет-банкинга через браузер — иногда сбой затрагивает только мобильное приложение.

Обновите приложение до последней версии и перезагрузите телефон.

Снять наличные можно в банкомате при наличии карты, даже если приложение не работает.

По срочным вопросам обращайтесь на горячую линию банка или в отделение.

Если деньги нужны срочно, а приложение не работает, самый надежный вариант — банкомат или касса отделения А-банка. Стоит также следить за официальными сообщениями финучреждения: обычно о технических работах или сбоях банк информирует в собственных каналах.