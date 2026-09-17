17 вересня клієнти А-банку зіткнулися з технічним збоєм — увійти в застосунок інтернет-банкінгу не вдається, а перевірити баланс чи провести операцію неможливо. Розповідаємо, що відомо про проблему і як отримати доступ до коштів.

Повільно працює інтернет на телефоні — ще не найгірша проблема для користувачів банківських застосунків. 17 вересня клієнти А-банку зіткнулися зі збоєм, за якого увійти в інтернет-банкінг не вдається навіть за стабільного з'єднання.

Як повідомляє Інформатор, скарги на неможливість зайти в особистий кабінет почали з'являтися вранці 17 вересня. Користувачі не можуть перевірити баланс карток або здійснити операції через мобільний застосунок — доступ до рахунків виявився тимчасово недоступним.

Наразі банк не повідомив, скільки триватиме збій і чи торкнувся він усіх клієнтів одночасно. Частина користувачів може стикатися з проблемами лише в застосунку, тоді як інші мають труднощі й із вебверсією інтернет-банкінгу.

Чому клієнти банків дедалі частіше втрачають доступ до власних коштів

А-банк — не виняток у загальній тенденції. Клієнти різних фінустанов останнім часом скаржаться на технічні збої, тимчасові обмеження операцій та блокування за рішенням фінансового моніторингу. У кожному такому випадку людина дізнається про проблему постфактум — коли гроші вже стали недоступними.

Банки пояснюють обмеження вимогами фінмоніторингу та нормативами Нацбанку. Для звичайного користувача це означає тимчасову втрату контролю над власними коштами без попередження. Раніше Інформатор повідомляв, що А-банк зупиняв перекази на картки інших банків, посилаючись на рішення фінансового моніторингу, — клієнти не могли переказати гроші навіть у межах дозволених лімітів.

Що робити, якщо не вдається увійти в інтернет-банкінг

Поки банк відновлює роботу сервісу, варто спробувати кілька способів отримати доступ до коштів:

Перевірте, чи працює вебверсія інтернет-банкінгу через браузер — іноді збій зачіпає лише мобільний застосунок.

Оновіть застосунок до останньої версії та перезавантажте телефон.

Зняти готівку можна в банкоматі за наявності картки, навіть якщо застосунок не працює.

За термінових питань звертайтеся на гарячу лінію банку або до відділення.

Якщо гроші потрібні негайно, а застосунок не працює, найнадійніший варіант — банкомат чи каса відділення А-банку. Варто також стежити за офіційними повідомленнями фінустанови: зазвичай про технічні роботи чи збої банк інформує у власних каналах.