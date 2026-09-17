Переселенці можуть повернути частину грошей, витрачених на оренду житла, через податкову знижку, про яку нагадала Державна податкова служба України.

Поки одні переселенці шукають безкоштовне житло для ВПО в Одеській області, інші орендують квартири за власний кошт — і саме їм держава може повернути частину витрат через податкову знижку за оренду житла.

Про таку можливість нагадала Державна податкова служба України. Щомісяця оренда житла забирає з бюджету переселенця чималу суму, однак частину цих грошей можна повернути — якщо людина відповідає певним умовам і має документи, що підтверджують оренду та оплату. Звернутися за знижкою треба встигнути до кінця року.

Хто може отримати податкову знижку

Скористатися знижкою за оренду житла можна за дотримання двох умов. Перша: платник податків і члени його сім'ї першого ступеня спорідненості не володіють придатним для проживання житлом — виняток становить лише нерухомість на тимчасово окупованих територіях. Друга: людина не отримує державну компенсацію витрат на проживання.

До членів сім'ї першого ступеня спорідненості належать батьки, чоловік або дружина, а також діти — у тому числі усиновлені.

Які документи потрібні

Разом із декларацією до податкової слід подати пакет документів: копію довідки про взяття на облік ВПО, копію письмового договору оренди житла, документи, що підтверджують оплату оренди, відомості про членів сім'ї першого ступеня спорідненості, а також документи, що підтверджують відсутність власного житла й відсутність компенсації на проживання.

Підтвердити відсутність житла можна витягом із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Інформацію про неотримання виплат на проживання надають місцеві підрозділи соціального захисту населення. Важливо, щоб договір оренди був укладений письмово — саме він підтверджує орендні відносини між власником житла та орендарем.

Як подати документи

Декларацію на податкову знижку подають до 31 грудня року, наступного за звітним. Тобто у 2026 році можна оформити знижку за витрати на оренду, понесені у 2025 році. Подати документи можна особисто або через представника — до податкової служби за місцем прописки, поштою чи через «Електронний кабінет платника». Оригінали підтверджувальних документів до податкової надсилати не потрібно, але їх варто зберігати.

Що ще зміниться для ВПО

Крім податкової знижки, з 22 жовтня для переселенців запрацюють нові правила підтвердження статусу. Тим, у кого вже є довідка ВПО, терміново нічого робити не треба — старі документи залишатимуться чинними, а за бажанням їх можна замінити на електронний витяг.

Зміняться й правила надання допомоги на проживання та оформлення статусу для дітей. Зокрема, дитина, яка народилася після переїзду батьків, більше не отримуватиме статус ВПО автоматично, хоча її враховуватимуть під час призначення виплат.

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