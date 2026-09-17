Август 2026 года снова подтвердил: поток внутренних переселенцев не спадает, а доступ к жилью и соцуслугам в регионах остаётся критически ограниченным из-за нехватки кадров, высоких цен на аренду и задержек выплат.

Бесплатное жильё для ВПЛ в Украине остаётся скорее исключением, чем правилом — об этом свидетельствует свежий отчёт благотворительного фонда «Право на захист», который ежемесячно отслеживает ситуацию с эвакуацией, доступом к соцуслугам и жилищным вопросам. Поток переселенцев с востока и юга не спадает, а местами даже усиливается из-за приближения отопительного сезона и страха перед отключениями света.

Больше всего новых прибывших в августе приняла Стрийская территориальная громада — 101 человека за месяц, тогда как Луцкая зафиксировала около 60 новых жителей. В то же время в сельской местности Волынской, Львовской и Тернопольской областей численность ВПЛ остаётся стабильной или даже сокращается: в Любешовской громаде из 723 официально зарегистрированных переселенцев фактически проживают 190 — остальные уехали на сезонные заработки.

Особенно стремительно растёт численность новых прибывших в Киеве и области — главным образом за счёт людей из Донецкой, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областей. Днепровский район столицы зарегистрировал 471 нового человека за месяц, а Голосеевский принял в июле 570 переселенцев.

Социальные службы не имеют кем работать

Доступ к соцуслугам в западных областях ограничивают кадровый дефицит, слабое транспортное сообщение и отсутствие отделений Пенсионного фонда и банков в сельской местности. В Тернопольской области нехватка персонала привела к росту жалоб на нарушение сроков оформления справок ВПЛ.

Кадровые и финансовые ограничения острее всего ощущаются в сфере ухода на дому. После увольнения двух специалистов соцработы в Топоровской громаде Черновицкой области получатели помощи почти месяц оставались без сопровождения, а в Недобоевской громаде один социальный работник обслуживает десятерых подопечных. В Полтавской области в Козельщинской, Кобелякской, Оржицкой и Глобинской громадах выплаты задерживают до трёх месяцев.

В Донецкой громаде Изюмского района Харьковщины социальные работники обслуживают по 18–20 получателей на одного специалиста — это вдвое превышает норматив. В Салтовском районе Харькова обновления данных для выплат затруднено, что создаёт очереди, запись на прием примерно на месяц вперёд и закрытие учреждений во время воздушных тревог.

Жильё для переселенцев — дефицитное и дорогое

Доступ к жилью для ВПЛ в западных областях ограничивают высокая стоимость аренды, недостаточный муниципальный жилищный фонд и трудности с реализацией государственных программ. Жители Нововолынской, Луцкой и Сокольницкой громад практически не имеют доступа к муниципальному жилью и вынуждены снимать квартиры на общих условиях.

Программа использования сельского жилья для переселенцев реализуется неравномерно из-за высоких цен, несоответствия домов техническим требованиям и неурегулированных прав собственности. В Вороновицкой и Ольгопольской громадах Винницкой области до 90% сельских домов не имеют оформленных прав собственности, что становится препятствием для участия в программе.

Куда обращаться переселенцам

Для оформления справки ВПЛ и получения выплат обращайтесь в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту фактического проживания или регистрируйтесь через приложение «Дія». Жилищные вопросы — временное жильё и компенсацию аренды — согласовывайте с профильным управлением соцзащиты громады, а заявление на компенсацию аренды подавайте через ЦНАП. При задержках выплат можно позвонить на горячую линию Министерства социальной политики.

Как сообщает Humanitarian Media Hub, транзитные центры работают на пределе возможностей: через харьковский транзитный центр за месяц прошло 4 320 человек, а лозовский обслужил 5 794 человека. Основными трудностями там называют нехватку мест для маломобильных лиц и ограничения на регистрацию домохозяйств для получения наличной помощи.

Сторожинецкая громада получила грант ПРООН на создание социального такси, а программа «Точка опоры» на Черниговщине помогла сохранить 229 рабочих мест.

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