Серпень 2026 року знову підтвердив: потік внутрішніх переселенців не спадає, а доступ до житла й соціальних послуг у регіонах лишається критично обмеженим через брак кадрів, високі ціни на оренду та затримки виплат.

Безкоштовне житло для ВПО в Україні лишається радше винятком, ніж правилом — про це свідчить свіжий звіт благодійного фонду «Право на захист», який щомісяця відстежує ситуацію з евакуацією, доступом до соцпослуг і житловими питаннями. Потік переселенців зі сходу та півдня не спадає, а місцями навіть посилюється через наближення опалювального сезону та страх перед зимовими вимкненнями світла.

Найбільше новоприбулих у серпні прийняла Стрийська територіальна громада — 101 особу за місяць, тоді як Луцька нещодавно зафіксувала близько 60 нових жителів. Водночас у сільській місцевості Волинської, Львівської та Тернопільської областей кількість ВПО лишається стабільною або навіть скорочується: у Любешівській громаді з 723 офіційно зареєстрованих переселенців фактично проживають 190 — решта виїхала на сезонні заробітки.

Особливо стрімко зростає кількість новоприбулих у Києві та області — переважно завдяки людям із Донецької, Сумської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Дніпровський район столиці зареєстрував 471 нову людину за місяць, а Голосіївський прийняв у липні 570 переселенців.

Соціальні служби не мають ким працювати

Доступ до соцпослуг у західних областях і далі обмежують кадровий дефіцит, слабке транспортне сполучення та відсутність відділень Пенсійного фонду й банків у сільській місцевості. У Тернопільській області брак персоналу призвів до зростання скарг на порушення строків оформлення довідок ВПО.

Кадрові й фінансові обмеження найгостріше відчуваються у сфері догляду вдома. Після звільнення двох фахівців соціальної роботи в Топорівській громаді Чернівецької області отримувачі допомоги місяць лишалися без супроводу, а в Недобоївській громаді один соціальний працівник обслуговує десятьох підопічних. У Полтавській області в Козельщинській, Кобеляцькій, Оржицькій та Глобинській громадах виплати затримуються до трьох місяців.

У Донецькій громаді Ізюнського району Харківщини соціальні працівники обслуговують по 18–20 отримувачів на одного фахівця — це вдвічі перевищує норматив. У Салтівському районі Харкова оновлення даних для виплат ускладнено, що створює черги, запис на прийом приблизно на місяць уперед і закриття установ під час повітряних тривог.

Житло для переселенців — дефіцит і дороге

Доступ до житла для ВПО у західних областях обмежують висока вартість оренди, недостатній муніципальний житловий фонд і труднощі з реалізацією державних програм. Мешканці Нововолинської, Луцької та Сокольницької громад практично не мають доступу до муніципального житла і змушені орендувати квартири на загальних умовах.

Програма використання сільського житла для переселенців реалізується нерівномірно — через високі ціни, невідповідність будинків технічним вимогам і неврегульовані права власності. У Вороновицькій та Ольгопільській громадах Вінниччини до 90% сільських будинків не мають цього права власності, що фактично закриває шлях до участі в програмі.

Особливого значення для виплат набуло те, куди звертатися — у регіонах відкривають додаткові пункти реєстрації, а експерти радять одразу подавати документи при прибутті.

Куди звертатися переселенцям

Для оформлення довідки ВПО та отримання виплат слід звертатися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем фактичного проживання чи реєструватися через застосунок «Дія». Житлові питання — тимчасове житло та компенсацію оренди — варто уточнювати з профільним управлінням соцзахисту громади, а заяву на компенсацію оренди подають через ЦНАП. У разі затримок виплат можна звертатися на гарячу лінію Міністерства соціальної політики.

Як повідомляє Humanitarian Media Hub, транзитні центри працюють на межі можливостей: через харківський транзитний центр за місяць пройшло 4 320 осіб, а лозівський обслужив 5 794 осіб. Основними труднощами там називають брак місць для маломобільних осіб та обмеження на реєстрацію домогосподарств для отримання готівкової допомоги.

Попри труднощі, окремі громади продовжують розвивати послуги: Сторожинецька громада отримала грант ПРООН на соціальне таксі, а Кам’янець-Подільська готує проєкт зі встановлення ліфта. Програма «Точка опори» на Чернігівщині допомогла зберегти 229 робочих місць.

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